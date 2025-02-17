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SPK'dan Türk Traktör'ün sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Traktör'ün kayıtlı sermaye tavanını 2 milyar TL'ye artırma başvurusunu onayladı.

Haber Merkezi
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SPK'dan Türk Traktör'ün sermaye artırımına onay
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Türk Traktör kayıtlı sermaye tavanını artırımına onay aldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirket başvurusuna onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına yönelik esas sözleşme değişiklik tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir" denildi.

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