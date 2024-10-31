Türk Traktör'den 66 milyon dolarlık imza

Türk Traktör, tarım makineleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Kayhan Ertuğrul Makina (KEM) ve Terramak şirketlerinin tamamını yaklaşık 66 milyon dolara satın almak için pay alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu bedelin kapanıştaki finansal tablolara göre düzeltmeye tâbi olduğu belirtilerek, kapanışa kadar döviz kurunda yüzde 10 ile yüzde 30 artış olması halinde şirket değerleri toplamının, artış oranının yüzde 10 üzerinde kalan kısmının yarısı oranında azaltılacağı belirtildi.

Kurda yüzde 30'dan fazla artış olması halinde ise sözleşmede baz satın alma bedelinin yeniden müzakere edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi hakları bulunuyor.

Açıklamada ayrıca kapanışın Rekabet Kurulu izni sebebiyle 3 aydan uzun sürmesi halinde, belirtilen oranların yüzde 15 ile yüzde 35 olarak uygulanacağı da kaydedildi.

İşlemin tamamlanmasının resmi izinlerin alınması dahil belirli kapanış koşullarına tabi olduğu ve 4 ay içinde gerçekleşmesinin hedeflendiği, uzaması halinde bir defaya mahsus 3 ay uzatılacağı kaydedildi.