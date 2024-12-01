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Türk traktör devi iflas etti: 15 günlük süreç resmen başladı

Türkiye’nin önde gelen traktör üreticisi iflas başvurusu yaptı. Konya’da faaliyet gösteren firma için 15 günlük konkordato süreci başlatıldı.

Haber Merkezi
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Türk traktör devi iflas etti: 15 günlük süreç resmen başladı
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Konya'da, finansal zorluklar yaşayan şirketlerin konkordato ve iflas başvurularında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu süreçte, kentte tanınan bir traktör şirketi de iflas kararıyla gündeme geldi. Söz konusu şirketin iflas sürecine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmi süreç başladı

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan davayı karara bağladı.

Akşehir bölgesinde tanınan bu şirket için mahkeme, müdahale etmek isteyen taraflara belirli bir süre tanıdı.

15 günlük süre tanındı

Mahkeme, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Ancak bu süre içerisinde müdahale talebinde bulunabilmek için iki şartın yerine getirilmesi gerektiği belirtildi:

-Doğrudan iflas isteme şartlarının oluşmadığını ileri sürenler,

-Davanın açılması nedeniyle maddi zarar gördüğünü iddia edenler.

Bu süre içinde talepte bulunmayan tarafların, mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurma hakkını kaybedeceği vurgulandı.

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