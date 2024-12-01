Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı çıkışı: Benim adıma kimse konuşamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında belediyelere atanan kayyımlar, belediyelerin SGK borçları, konser harcamaları ve kreşlerin kapatılma girişimi dahil birçok konu başlığı ele alındı. Toplantı boyunca çok sayıda belediye başkanı söz alarak gündeme dair görüşlerini dile getirdi.

"Vereceğimiz tepki hukuk çerçevesinde olmalı"

Alınan bilgiye göre basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kayyımlara karşı etkin mücadele verilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, "Vereceğimiz tepki hukuk çerçevesinde olmalı, hukuk kurallarını aşmamalıyız" uyarısında bulundu.

“Benim adıma kimse konuşmaz, konuşmayacak”

Yavaş, konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değindi. Bu tartışmaların partiye zarar verdiğini ve uzak durulması gerektiğini belirten Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak, herkesten de bu yaklaşımı bekliyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları için çok erken" ifadelerini kullandı.