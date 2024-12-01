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Suriye'deki Beşar Esad rejiminin heyeti Türkiye'ye geliyor iddiası

Beşar Esad rejimi heyetinin Türkiye'yi ziyaret edeceği iddia edildi. Ankara ile Şam arasındaki görüşmenin Antalya’da yapılacağı ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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Suriye'deki Beşar Esad rejiminin heyeti Türkiye'ye geliyor iddiası
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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı faaliyet gösteren Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) sürpriz saldırısının ardından dikkat çekici bir ziyaret iddiası gündeme geldi. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Syria TV, Beşar Esad rejimi heyetinin müzakereler için Türkiye'ye geldiğini öne sürdü. Haberde, kritik görüşmenin Antalya’da yapılacağı ifade edildi.

Heyet Türkiye'ye ulaşmak üzere yola çıktı

Ayrıca aynı haberde Esad rejiminin Türkiye ile Şam arasındaki müzakerelerde Mısır​'ın arabulucu olmasını istediği fakat bu talebin reddedildiği yazıldı.

Haberde, Şam yönetiminin gönderdiği güvenlik heyetinin Ankara yerine Antalya’da görüşmeler gerçekleştireceği ve heyetin Türkiye'ye ulaşmak üzere yolda olduğu bildirildi. Ancak görüşmenin detayları veya tarafların gündemindeki spesifik konular hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Şam heyeti uçağının radar görüntüleri

Öte yandan genelde Rus diplomatik ve askeri heyetlerini taşıyan Rus Tupolev uçağı, Beşar Esad'ın Moskova'dan Şam'a aynı uçakla nakledilmesinden saatler sonra, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'deki Antakya Havalimanı'na direkt uçuşla geldiğine dair radar görüntüleri ortaya çıktı. Heyetin buradan da Antalya'ya geçtiği düşünülüyor.

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