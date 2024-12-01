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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı kişi Marmaris'te yakalandı

Interpol tarafından "insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şahıs, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Interpol'un kırmızı bültenle aradığı kişi Marmaris'te yakalandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Marmaris'te olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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