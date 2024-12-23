STD Transformatör 1.3 milyar liralık yeni yatırımı 2026’da devreye alacak

Eray ŞEN/ADANA

Transformatör sektörünün büyük oyuncularından STD, son dört yılda başta Avrupa olmak üzere dış pazarlarda yakaladığı ivmeyi, yeni yatırımlarla sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, iki aşamalı yatırım planının birinci aşamasında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 24 bin metrekare alanda başlattığı yeni tesisini 2026’da devreye alacak. İkinci aşamada ise yine AOSB’de 100 bin metrekarelik tesiste ‘köşk’ ve ana aktarma ekipmanları gibi trafonun tamamlayıcı ekipmanlarını üretecek.

STD Transformatör Genel Müdürü Noyan Yiğit Dağsuyu, yeni yatırımlarında gelinen aşamayı ve hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Şirketin 2009 yılında ‘Sami Trafo’ olarak kurulduğunu söyleyen Genel Müdür Dağsuyu, “Sektörde 15’inci yıldayız. AOSB’deki mevcut tesisimize 2014’de taşındık. Tesisimiz 6 bin metrekare kapalı olmak üzere 9 bin metrekare fakat her yeri kapalı gibi, çünkü sığmıyoruz” dedi.

İki aşamalı plan ile 7 yılda 8 kat büyüme

Halen 7 MW’a kadar dağıtım, 50 MW’a kadar güç trafoları ürettiklerini, iki aşamalı yatırım planı ile kapasitelerini hem adet, hem güç hem de ciro bazında; ilk etapta 2 katına, 7’nci yılın sonunda 8 katına çıkarmayı planladıklarını açıklayan Dağsuyu, şu bilgileri verdi:

“Birinci aşamada OSB’de 24 bin metrekare alanda kuracağımız tesisle ilgili 1.3 milyar liralık yatırım teşvik belgemiz çıktı. Yatırımı 2026’nın sonunda bitireceğiz ve burada 200 MW’ya kadar trafo üreteceğiz. Şu anda 105 olan çalışan sayımız da dört katına çıkarak, yaklaşık 450 kişi olacak. İkinci aşamada ise OSB’nin genişleme alanında aldığımız 100 bin metrekarelik yerimizi kullanacağız. OSB’nin bu bölgedeki altyapıyı hazırlayıp 2026’nın sonu 2027’nin başı gibi bu alanı bize teslim etmesini, 2028 gibi inşaata başlamayı öngörüyoruz. Bu tesiste ise köşk ve ana aktarma ekipmanları gibi trafonun tamamlayıcı ekipmanlarını üreteceğiz, çünkü artık müşteriye sadece trafo yetmiyor, ‘komple bir tesis kur’ diyor. Bu talebi karşılamak için trafonun ön ve arka tarafındaki tüm elektromekanik aletleri üreteceğiz.”

“İhracatta ana pazarımız Avrupa ülkeleri”

Yüzde 90 ihracata çalıştıklarını, ifade eden Dağsuyu, şöyle devam etti: “Litvanya, Estonya, Letonya’dan başlayarak İtalya, İspanya, Portekiz’e kadar, Balkanlar dahil Avrupa’nın tamamına ihracat yapıyoruz. Afrika ve Güney Amerika ülkeleri de var ama son dört yıldır Avrupa pazarı önde gidiyor. Orada enerji alanında yükselen bir trend var. Dijital dönüşüm, yeşil enerji, şarj istasyonları gibi konularda trafo ‘olmazsa olmaz’ bir eleman. O yüzden talep çok arttı. Avrupa’daki üreticiler, bu kıtanın ihtiyaçlarına yetişemiyor. Bu noktada Türkiye özellikle trafo ve elektromekanik aletler konusunda çok iyi bir öncü ülke oldu.”

“Kuzey Amerika pazarına da gireceğiz”

Bütün yatırımlarına ihracat odaklı baktıklarını ve tek bir pazara bağlı olmadıklarını vurgulayan Dağsuyu, “Dört kıtada 63 ülkeye ürün gönderiyoruz, yakında beş kıta olacak. Halen girmediğimiz ve çok büyük bir pazar olan Kuzey Amerika var. Yaklaşık 50 yıl daha bizim ürettiğimiz sistemdeki trafoya ihtiyacı olacak bir bölge. Bu nedenle girmek istiyoruz ama o pazara giriş kolay değil. Belirli sertifikalar istiyorlar, süreç biraz uzun ama yapacağız. Odaklanmak ve bütçe ayırmak gerekiyor” diye konuştu.

“Üretimde hammaddenin yüzde 80’i ithal”

Transformatör üretiminde hammaddenin yüzde 80’inin ithal olduğunu dile getiren Dağsuyu, “Ana girdi kalemlerinin yüzde 50’si silisli sac, yüzde 15’i yağ, yüzde 20 bakır veya alüminyum emaye teller. Silisli sac Japonya, Kore ya da Avrupa’dan; trafo yağı Hindistan, Belçika, Amerika’dan geliyor” dedi.

“En hızlı büyüyen firmalar arasına girdik”

Dağsuyu, büyüme hedeflerinin bu sene döviz bazında 2023’ü ‘tutturmak’ olduğunu belirterek, “Zaten çok hızlı bir ivme ile büyüdük. 2012-2016 ile 2018 – 2020 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasına girdik. Bu yıl OSB’lerde ihracatını en çok artıran birinci firmayız. Kapasite kullanımımız yüzde 80-85’lerde. Yeni yatırımlar bizim için kaçınılmazdı” yorumunu yaptı.

“Gençlerin eğitimine destek veriyoruz”

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Dağsuyu, “En son Güney Eğitim Vakfı’nın 30’unucu kuruluş yıldönümünde ana sponsorduk. Bu vakıf her yıl yaklaşık 700 öğrenciye burs veriyor. Biz de hem gecenin sponsoru olduk, hem de 12 öğrenciye destek verdik. Tenis Dağcılık Kulübü’nün çocuklara, gençlere yönelik turnuvalarında da sponsorluk yapıyoruz” diye konuştu.