STILL ARSER’den ikinci el araçlara yönelik 30 milyon liralık yatırım

İç lojistik sektörünün global markası olarak Avrupa’da 1’inci, dünyada 2’nci sırada yer alan KION Group’un Türkiye’de Arkas Holding ile ortaklığı olan STILL ARSER, ikinci el araçların revizyonunda yenilikçi teknolojilerin kullanılacağı Çerkezköy Operasyon Merkezi’ni törenle devreye aldı. İç lojistik sektöründe satış ve satış sonrası hizmetler, ikinci el satış ve kiralama, otomasyon çözümleri, iş güvenliği ve operatör desteği alanlarında hizmet sunan STILL ARSER, ikinci el araçların yeniden kazanılarak sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacağı Çerkezköy Operasyon Merkezi için 30 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. 5 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alana sahip Çerkezköy Operasyon Merkezi’nde, STILL ARSER tüm yenilik ve teknolojileri kullanarak yılda minimum 250 ikinci el aracı yenileyerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

“Türkiye, özel ilgi ve yatırımları hak ediyor”

Çerkezköy Operasyon Merkezi’nin açılışı için Türkiye’ye gelen KION Group ITS EMEA Bölgesi Satış ve Servis Başkan Yardımcısı Christophe Lautray, “Türkiye, EMEA Bölgesi’nin 7’nci büyük pazarı. Bu nedenle özel ilgiyi ve yatırımları hak ediyor” dedi.

Türkiye pazarının hızla büyüdüğünü söyleyen Lautray, devamında şunları kaydetti: “KION ITS olarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan iki güçlü global markamız STILL ve Linde ile yaklaşık 30 yıldır bu ülkedeyiz. Yüzde 25'lik tarihi bir pazar payına sahibiz ve Türk müşterilerimizi en yeni ürün ve çözümlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Türkiye pazarı EMEA Bölgesi'nin 7. büyük pazarı olup, özel ilgiyi ve yatırımları hak etmektedir. Bu yatırım da bunun bir örneğidir. Yerel destek sağlayan Arkas Grubu ile başarıyla yürüttüğümüz ortak girişim STILL ARSER’in 10. yılını kutlamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Kadın teknisyen istihdamı, sürdürülebilirlik politikaları, SEÇ (Sağlık, emniyet, çevre) tedbirleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi yerel girişimleri görmek beni çok mutlu ediyor. Türkiye pazarı hızla büyüyor ve istif makinaları sektörü için umut verici bir gelecek var. Markalarımız Linde ve STILL ve şimdi de Baoli ile bu pazarda güçlü bir varlık oluşturuyoruz. Bu tesis, karbon ayak izini azaltmaya yönelik döngüsel ekonomi yatırımlarının bir parçasıdır. STILL KION'un küresel sürdürülebilirlik politikalarının bir parçası olan bu heyecan verici yatırıma tam destek vermektedir. Linde ve STILL olarak halihazırda yılda 18 bin aracın revizyonunu yapıyoruz ve bu ihtiyaçların dörtte birini karşılayan yenileme merkezleri inşa etmiş durumdayız. Şimdi bu kapasiteleri giderek büyüyen bir pazarda daha da geliştireceğiz. Çerkezköy’deki bu operasyon merkezinin, müşterilerimize daha fazlasını sunma konusunda onlara ekstra güç yaratacağına inanıyoruz.”

"Müşterilerimizle güvene dayalı bir iş birliği içindeyiz"

STILL ARSER Türkiye Genel Müdürü Mustafa Çiper de STILL GmbH’nin dünya çapında 9 binden fazla çalışanıyla forklift sektörünün öncüsü konumunda olduğunu söyledi. Aynı zamanda iç lojistik sektörünün global markası olarak Avrupa’da 1’inci, dünyada 2’nci sırada yer alan KION Grubu’nun bir parçası olduğunu belirten Çiper, “1996’da Arkas Grubu bünyesinde ARSER adıyla kurulan şirketimiz, 2001’de STILL’in distribütörlüğünü aldı. 2013 yılında adımızı STILL ARSER olarak değiştirdik. 10 yıldır STILL ARSER olarak lojistik, beyaz eşya, otomotiv, tekstil, gıda, kimya, içecek, perakende, cam sanayi, elektronik, kauçuk ve plastik alanında bu sektörlerin en büyük firmaları ile güvene dayalı bir iş birliği içindeyiz. Yetkin çalışanlarımız ve satış sonrası servislerimizle müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Çerkezköy Operasyon Merkezi’mizle, sektördeki öncü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Trakya bölgesinde değişik sektörlerde ikinci el piyasa değeri 100 milyonlarla ifade edilen bir araç filosunda kendi markalarının çalıştığını söyleyen Çiper, operasyon merkezine ilişkin şu bilgileri verdi: “Yıllardır bölgede müşterilerle kurulan iyi ilişkiler ve yaratılan karşılıklı güvene dayalı filo yönetimi tecrübemizi artırmak ve büyüyen iç pazar ile STILL’i tercih eden tüm firmalara bu birikimi yansıtmak amacıyla güçlü bir yatırım yapma kararı aldık. Avrupa standartlarında hizmet verecek Operasyon Merkezi’nde neredeyse tamamı elektrikli ve sıfır emisyon olan yıllık minimum 250 adet faal haldeki araç komple soyularak yeni parçalarla donatılıp sıfır görünümüne kavuşturulacak. Bayilerimizin de gücüne güç katarak pazara kiralama ve ikinci el satış olarak sunulması sağlanacak.”

“Yüzlerce forklifte ikinci bir hayat kazandıracağız”

Arkas Holding Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Nomal ise şunları söyledi: “100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Arkas Grubu 60 şirketi, 8300 çalışanı ile uluslararası taşıma ve lojistik sektörünün önemli bir oyuncusu. Elleçleme, istif bizim işimizin de önemli bir parçası. 22 yıl önce bu sebeple STILL Türkiye distribütörü olmuştuk. 10 yıl önce de bu alanda dünyanın en iyi teknolojisini üreten Alman ortaklarımızla güçlerimizi birleştirerek STILL ARSER’i hayata geçirdik. Kendilerine ülkemize olan ilgi ve güvenlerinden dolayı teşekkür etmek ve “Nice 10 yıllara” demek istiyorum. Uzun yıllardır müşterilerimizin forklift ve sair istif makinaları ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda, yeni araç, uzun/kısa dönem kiralama ve gezici/direkt serviste komple ve nitelikli bir hizmet üretmeye çalışıyoruz. Yenileme ve operasyon merkezi yatırımıyla eksik kalan bir halkayı tamamlamayı hedefledik. Burada her yıl yüzlerce forklifte ikinci bir hayat kazandıracağız ve ülkemiz için ekstra değer yaratacağız.”