Sunco Enerji, akıllı projelerle büyümeyi hedefliyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar’da 2015 yılında kurulan Sunco Enerji Yatırım A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe arazi ve çatı güneş enerji santralleri (GES) projeleriyle faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde 42 ilde hizmet veren şirket, bugüne kadar tamamladığı 318 proje ile ülke ekonomisine 415 milyon TL katkı sağladı.

Hayata geçirdikleri projelerin temelinde yenilikçi teknolojileri takip etmenin yattığını ifade eden Sunco Enerji Kurucusu Muttalip Deniz, “Güneş enerji projelerimizde çift taraflı paneller gibi dünya genelindeki en yeni teknolojileri kullanıyoruz. Arazi ve çatı GES projelerinin yanı sıra küçük çaplı akıllı ev enerji sistemleri projeleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, Hepsiburada, Amazon, Trendyol ve N11 gibi platformlarda da Sunco Solar markasıyla solar enerji ekipmanları satışımız bulunuyor” dedi.

“Yeşil enerji dönüşümünde danışmanlık sağlıyoruz”

Sunco Enerji’nin yalnızca proje taahhütleri değil, aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de sunduğunu belirten Deniz, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon net sıfır hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı. Deniz, “Ağır sanayi ve ihracat odaklı üretim yapan müşterilerimizin enerji dönüşümlerini yeşil enerjiye çevirmek için danışmanlık ve taahhüt projeleri gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin enerji maliyetlerini azaltırken çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yüzde 50 büyümek”

2024 ve sonrasındaki hedeflerine değinen Muttalip Deniz, müşteri portföylerini önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 50 oranında artırmayı amaçladıklarını söyledi. Deniz, aynı zamanda Türkiye’nin 81 ilinde hizmet verebilecek bir yapı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Yenilenebilir enerji sektörünü değerlendiren Deniz, bu alandaki büyüme potansiyeline dikkat çekerek, “Günümüzde enerji maliyetlerinin artışı ve karbon nötr hedefleri, güneş enerjisi sistemlerinin önemini artırıyor. Biz de sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize en iyi çözümleri sunmayı sürdüreceğiz” dedi.