SunExpress, CFM LEAP-1B motoru alacak

Sunexpress’ten yapılan açıklamaya göre, firmanın halihazırda 90 adet LEAP-1B motor siparişi bulunuyor. Filosunun tamamı 737'lerden oluşan şirketin, CFM56-7B motorlarıyla çalışan 53 adet 737NG ve önceden verilen bir sipariş kapsamında teslim edilen 9 ve teslimatı beklenen 31 adet 737-8'i bulunuyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, yeni siparişin, agresif büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Talebi karşılamak ve küresel ayak izimizi genişletmek için önümüzdeki 10 yıl içinde 150 uçakla filomuzu iki katına çıkarmayı planlıyoruz. LEAP-1B motoruyla elde ettiğimiz güvenilirlik, yakıt verimliliği, düşün karbon emisyonu ve dünya standardındaki destek, bu stratejiyi uygulama sürecimizin ayrılmaz unsurları."

"Bu ekibin bir parçası olmak bizim için bir ayrıcalık"

CFM International Başkanı ve CEO'su Gael Meheust de yeni sipariş hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "SunExpress daima etkileyici bir hava yolu şirketi oldu ve en başından bu yana bu ekibin bir parçası olmak bizim için bir ayrıcalık. Bu uzun vadeli stratejiyi uygulamalarına destek olma sürecinde oynadığımız rolün bilincindeyiz. SunExpress'in geleceğe yönelik vaadini gerçekleştirebilmesi adına verdiğimiz sözleri yerine getirme hususunda her zamankinden daha kararlıyız."​​​​​​​