 SunExpress, Şanlıurfa’dan İzmir ve Antalya’ya uçuşlarına başlıyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

SunExpress, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndan karşılıklı olarak Antalya ve İzmir uçuşlarına başlıyor. 9 Kasım 2024 tarihi itibariyle Şanlıurfa’dan İzmir’e Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri karşılıklı 3 uçuş gerçekleştirilecek. 10 Kasım 2024 tarihi itibariyle Şanlıurfa’dan Antalya’ya Perşembe ve Pazar günleri karşılıklı 2 direkt sefer yapılacak. Şanlıurfalı yolcular ayrıca Antalya ve İzmir üzerinden 70’i aşkın yurt dışı destinasyona da aktarmalı olarak bağlanacak. Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği (ŞUTUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Canbek, Şanlıurfa’dan Antalya ve İzmir’e gerçekleştirilecek direkt uçuşlarının turizmin yanı sıra kentin sosyal, eğitim, ekonomik ve kültürel yaşamına da pozitif katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Yeni uçuşlar sayesinde Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne gelen yabancı turistlerin Mezopotamya kültür turlarına erişiminin güçleneceğini belirten Ali Canbek, “Katıldığımız son EMİT Fuarı’nda Akdeniz ve Ege’deki yabancı turistlerin Mezopotamya’daki kültür turlarına yönelik yoğun ilgisi ile karşılaşmıştık. Göbeklitepe’nin bu ilgideki payı büyüktü. Ancak Akdeniz’den ve Ege’den bölgemize havayolu ulaşımının olmaması nedeniyle bu taleplere yanıt veremiyorduk. SunExpress’in karşılıklı olarak Antalya ve İzmir’den direkt Şanlıurfa uçuşlarına başlamasıyla birlikte bölgemizdeki turizm hareketliliği daha da artacak. Artık yurt dışından Akdeniz’e ve Ege’ye charter seferleri ile gelen yabancı misafirlerimize Şanlıurfa’da bir alternatif rota olarak sunulabilecek. Şanlıurfa Akdeniz ve Ege uçuşları ile birlikte turizmde önemli bir destinasyon haline gelecek” dedi.

“Otobüslere gelen zamlar insanları havayoluna yönlendiriyor”

Yeni seferler sayesinde Şanlıurfa’nın aktarmalı da olsa yurt dışı uçuşlarına erişiminin daha da güçleneceğini ifade eden Ali Canbek, “Antalya ve İzmir’deki yurt dışı bağlantılı seferler özellikle gurbetçilerimiz için önemli bir işlevi yerine getirecek. Şanlıurfa’dan İzmir üzerinden Almanya’nın Frankurt, Berlin ve Düseldorff, Münih ve Hanover kentlerine ulaşım daha da kolaylaşacak. En önemlisi yurt dışı uçuşlar için yoğunluğun yüksek olduğu İstanbul ve Ankara’ya bağımlılığımız kalmadı. Önümüzdeki süreçte kentimizdeki havayolu seyahati farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık vereceğiz. İnsanlarımızın şehirlerarası seyahatlerde havayolu kullanımına yönelik ciddi bir ilgisi var. Otobüs taşımacılığına gelen son zamlarda havayolu trendinin artışına katkı sağlıyor. Özellikle organ nakli ve tarım alanlarında Antalya ile Şanlıurfa arasındaki etkileşimin daha da artmasını öngörüyoruz. Ayrıca Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası fuar katılımlarına Şanlıurfalı firmalar daha rahat erişim sağlayacak” diye konuştu.

Şanlıurfa’dan KKTC’ye sefer konması için görüşmeler sürüyor

Yeni dönemde Şanlıurfa’dan KKTC’ye direkt seferlerin başlaması için de girişimlerini sürdürdüklerini belirten Ali Canbek, şöyle devam etti: “Şanlıurfa’dan çok sayıda öğrenci Kıbrıs’taki üniversitelerde öğrenim görüyor. Şanlurfa’dan Kıbrıs’a direkt sefer olmadığı için öğrencilerimiz komşu şehirlerden okullarına ulaşıyorlar. Aynı şekilde KKTC sessiz ve sakin tatil yapmak isteyenlerin uğrak destinasyonlarından biridir. Ancak Şanlıurfa’dan direkt uçuş olmaması bu alanda tatilcilerimizi başka bölgelere gitmesine neden oluyor. KKTC seferleri için havayolu firmalarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa vadede bu uçuşları da Şanlıurfamıza kazandıracağız.”