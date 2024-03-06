SuperFresh, ‘Pizza Aşkı’ platformunu çocuklarla buluşturdu

Dondurulmuş gıda markası SuperFresh, uzun yıllardır ilgiyle takip edilen “Pizza Aşkı" platformunu çocuklarla buluşturdu.

“Pizza Aşkı” iletişim platformuyla sahiplendiği pizza kategorisini “Çocukların Pizza Aşkı Bambaşka” mesajıyla KidZania’daki SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne taşıyan SuperFresh, burada düzenlediği etkinliklerle hem gelecek nesilleri sürdürülebilir üretim konusunda bilinçlendirmeyi hem de çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sömestr döneminden itibaren başlayan etkinliklerde, SuperFresh Pizza Şefleri Atölyesi’ne katılan çocuklar hem kendi elleriyle pizza yaptılar hem de hayallerindeki pizzayı çizim atölyesinde resmetme fırsatı buldular. Atölyede çocuklar, SuperFresh’in sürdürülebilir üretim yolculuğu ve pizza üretim süreci hakkında da ayrıntılı bilgi edindi.