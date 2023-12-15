Systemair, klima dalında en çok ihracat yapan ikinci firma ödülünü aldı

Havalimanlarından tünellere, savunma sanayisinden madenlere, hastanelerden fabrikalara, alışveriş merkezlerinden okullara dek farklı alanlara yönelik taze hava sağlamak misyonuyla çalışan Systemair, üretim gücünü ihracatta elde ettiği başarıyla yukarı taşıyor.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından düzenlenen İhracatın Liderleri Ödül Töreni’nde en çok klima santrali, rooftop, fancoil ve paket tipi klima ihracatı yapan firmalar arasında yer alan marka, ürettiği klima santrallerini 25’den fazla ülkeye ihraç ederek başarısını ortaya koyuyor.

İnovatif ve sürdürülebilir çözümlerle ihracat stratejisi benimsediklerini ifade eden Systemair Türkiye Satış Direktörü Şahin Büyükkaya, “Systemair Grup, geçtiğimiz mali yılımızda tüm dünyada yaklaşık 1 milyar Euro’nun üzerinde satış büyüklüğü olan, 55 ülkede kendi organizasyonu bulunan küresel bir firma. Biz de bu yapının Türkiye birimi olarak ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 45’in üzerine çıkarmış durumdayız. 2023 yılı sonundan itibarenbu oranı yüzde 50 seviyesi ve üzerine çıkarmayı, Türkiye’de ürettiğimiz ürün ve hizmetleri yurt dışındaki ofislerimize ve son noktadaki müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu noktada da katılım gösterdiğimiz fuarlar, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bizim için büyük öneme sahip. Bir süre önce yer aldığımız ISK-SODEX ISTANBUL’da da bunu net biçimde gözlemleme fırsatımız oldu. Geçmiş dönemde Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu coğrafyası ile sınırlı olan yabancı katılımı son dönemde Avrupa ve Afrika’yı da içine alan çok daha geniş bir alana yayıldı. Burada özellikle İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) çok etkili çalışmalar yaptığını, düzenlediği organizasyonlar sayesinde ülkemizdeki iklimlendirme sektörünü uzak rotalara ulaştırdığını ve tanıttığını vurgulamamız gerek” dedi.

İhracatta yeni hedef, Suudi Arabistan ve Fas

Systemair Türkiye’nin güncel olarak 20’den fazla ülkeye ihracat yaptığını vurgulayan Büyükkaya, “Bu ülkeler arasında da ticari ilişkilerimiz ile yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz en belirgin ülkeler arasında Pakistan, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan’ı sayabiliriz. Özellikle Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Cezayir bizim son dönemde popüler pazarlarımız, önümüzdeki dönemde ise özellikle Fas ve Suudi Arabistan’da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan kendi içerisinde zaten mega ölçekli yatırımlarla ön plana çıkıyor, bu sebeple herkesin odağında olan bir ülke. Fas ise bulunduğu lokasyon itibarıyla Afrika kıtası ülkelerine ürün ve hizmet oluşturmak için kullanılan bir ticaret merkezi haline geldi. O yüzden bu iki ülke bizim bu dönem öncelikli hedeflerimiz arasında.”

“365 Performance Center ile Türkiye fabrikasını stratejik konuma taşıdık”

Systemair’in Türkiye’deki fabrikasında klima santrali ve iklimlendirme çözümleri ile türevlerini ürettiğini belirten Büyükkaya, “Klima santrali dışında benzer ürün grubu içerisinde fancoil, ısı geri kazanım üniteleri ve endüstriyel mutfak çözümleri için geliştirdiğimiz mutfak filtrasyon cihazı Geniox VOClean Ekoloji Ünitesi yer alıyor. Son dönemlerde ise Veri Merkezi Soğutma çözümleri için de santraller üretmeye başladık. Bu noktada 2022 yılında Avrupa’nın en gelişmiş Veri Merkezi Test Laboratuvarı 365 Performance Center’ı Türkiye’de kullanıma açtık ve bu laboratuvar ile dünyadaki veri merkezi soğutma çözümlerine yeni bir soluk getiriyoruz. 365 Performance Center ile veri merkezi soğutma sistemlerinin olmazsa olmazı olan fabrika kabul testlerini kendi bünyemizde gerçekleştirirken bu yatırım sayesinde ülkemizdeki üretim tesisinin stratejik konumunu ve ihracat gücünü de farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.