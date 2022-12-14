Systemair, sektörünün ihracat liderleri arasına girdi

Türk iklimlendirme sektörünün birleştirici gücü olan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), sektörün merakla beklediği ihracat liderlerini açıkladı. İklimlendirme endüstrisinin global temsilcisi Systemair, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği İhracat Ödülleri gecesinde, 2021 yılında ‘En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil ve Paket Tipi Klima İhracatı Yapan’ ilk üç firma arasına girerek ödül aldı. Systemair, Dilovası’ndaki yeni nesil fabrikasında ürettiği iklimlendirme ürünlerini iç pazarın yanı sıra 25’ten fazla ülkeye ulaştırıyor.

Ödül kapsamında Türkiye iklimlendirme sektörünü değerlendiren Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, şirket olarak Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki güncünü yeni yılda yaratacakları büyük ihracat ağı ile de pekiştireceklerini vurguladı.

Ar-Ge destekli ihracat stratejisiyle büyümeye devam edecek

2021 yılının ‘En Çok Klima Santrali, Rooftop ve Paket Tipi Klima İhracatı Yapan’ ilk üç firma arasına girmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Eroğlu, şunları söyledi: “Bizim için ihracatta başarının anahtarı inovatif değer yaratmaktan geçiyor. Bu sebeple Dilovası’ndaki fabrikamızda konumlanan Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz teknolojilerle ihracata odaklanıyor, küreselleşmenin etkilerinin ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörümüzde ihracatta katma değeri artıracak stratejik hamleler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin HVAC sektöründeki rolünü, potansiyelini ve ihracat kapasitesini çok önemsiyor, stratejik ürün planlama çalışmaları ile yeni ürünler geliştirip ihracatını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İklimlendirme ürünlerinin fizibilitesinden tasarımına kadar her aşamasını ülkemizin başarılı ve uzman mühendisleriyle yapıyor; termal testler, akustik testler ve hava akış testleri için yurt dışındaki test ekiplerimizle ortak çalışıyoruz. Grup içinde öncülük ettiğimiz birçok çalışma da bulunuyor. Örneğin, veri merkezi soğutma cihazlarımızın başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere üretim, satış ve pazarlaması da Türkiye’de yapılarak dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor.”

İhracatın ciro içindeki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor

Systemair Türkiye olarak nihai hedeflerinin Türkiye’de ürettikleri katma değerli ürünleri dünyanın her coğrafyasına ihraç edebilmek olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Bunun için Dilovası’nda ürettiğimiz iklimlendirme ürünlerimizi 25’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. İhracatımızın toplam ciromuz içindeki oranını yüzde 40’a çıkardık, önümüzdeki üç yıl içinde bu oranı yüzde 50’ye taşımak istiyoruz. Geçen sene ihracatımızı Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’de yoğunlaştırmıştık, bu sene odağımıza Avrupa’yı da koyduk. Yakın zamanda 20 milyon TL yatırım ile Avrupa’daki en modern ve yüksek kapasiteli test laboratuvarı olan 365 Performance Center’ı hayata geçirdik. Laboratuvarımızla, veri merkezi soğutma sistemleri alanında hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.