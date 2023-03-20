TAB Gıda’da üst düzey atama

TAB Gıda’da pazarlama operasyonlarını Caner Alpaslan yürütecek. Şirkette yapılan atama ile Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı (CMO) görevine Alpaslan getirildi. Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden bu yana şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

TAB Gıda’nın birçok kampanyaya öncülük eden Alpaslan, aynı zamanda ticari pazarlama, ulusal promosyonlar, marka ve sponsorluk yönetimi gibi pek çok alanda tüketici, müşteri deneyimi ve pazarlama faaliyetlerinin gelişimine katkılar sundu. Alpaslan, yeni görevinde şirketin 360 derece pazarlama faaliyetlerinin tamamına liderlik edecek.



Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Alpaslan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine FedEx’te satış uzmanı olarak başlayan ve on yıla yakın bir süre Coca-Cola İçecek’in Pazarlama Departmanında farklı roller üstlenen Alpaslan, Şubat 2020 tarihinden itibaren, Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve son olarak Subway olmak üzere, 7 markayı bünyesinde bulunduran hızlı servis restoran zinciri lideri TAB Gıda’nın Pazarlama Direktörlüğünü yürüttü. Alpaslan, Ocak 2023 itibarıyla görevine TAB Gıda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak devam edecek.