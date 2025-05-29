TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde bayrak değişimi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği yönetim kurulu başkanlığında yönetim değişimi gerçekleşti. TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten’in 2 yıllık görev süresinin sona ermesiyle birlikte yapılan12.Genel Kurul Toplantısı sonrasında TAİDER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı,Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan, uzun yıllardır aile şirketlerinin kurumsallaşması, dönüşümü ve sürdürülebilirliği konularında aktif çalışmalar yürüten Perçin, iş kadını olarak önemli projelere liderlik etti.

Bir dönem TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nda doğal üye olarak görev alan Perçin, Gündoğdu Rotary Kulübü'nün geçmiş dönem başkanlığını yürütmüş ve 2018 yılında Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) tarafından "Yılın İş Kadını" ödülüne layık görülmüştür.

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralarak bu mirası daha da ileri taşımayı hedefleyen Gülfem Yorgancılar Perçin hem akademik altyapısı hem de saha tecrübesiyle aile şirketlerinin karşılaştığı yapısal ve kuşaklar arası geçiş zorluklarına çözüm üretmeyi misyon edinmiştir.

Perçin, yeni dönemde üyeler arası bilgi paylaşımını güçlendirecek, yeni nesil liderlik anlayışını teşvik edecek projelere öncülük edecek.

“Sayısız çalışmalar gerçekleştirdik”

Tüm zorluklara rağmen 2 sene içerisinde TAİDER olarak çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren TAİDERÖnceki DönemYönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten“Geçtiğimiz iki seneye baktığımda çok güzel dostluklar biriktirdiğimi görüyorum. Başkanlığımın ilk zamanları benim için zorluklarla dolu geçti ancak ne zaman düşsem ne zaman ne yapacağımı bilmesem her zaman arkamda olan bir ekip oldu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadılar.Başkanlığımdaki 2 senelik süreçte birlikte çok güzel işler başardık. Şehirleri temsil etmek istiyorduk, 2 senede şehirlerimizi temsil etmeyi ve yeni il temsilcilikleri açmayı başardık. Tüm komitelerimiz ve il temsilciliklerimizle sayısız toplantı ve etkinlik gerçekleştirdik. En son Denizli İl Temsilciliğimizi açtık ve daha çok yeni olmasına rağmen orada da güzel işler başardık. Yönetim Kurulumuzda kadın ve erkek oranlarında denge sağladık.İlk günden itibarengelecek nesilleremümkün olduğuncaçok yol açmaya çalıştık ve yol açmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte tüm bu çalışmaları yeni başkanımın bana verdiği yeni görevle gerçekleştireceğim” dedi.

“Görevimi layığı ile yapmaya çalışacağım”

Yönetim kurulu bayrağını devralan Yeni TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

TAİDER’de kuruluşundan bugüne emek vermiş tüm başkanlarına teşekkür ederim.

“TAİDER’de başkanlık bir bayrak yarışı. Fatma başkanımdan aldığım bayrağı iki yıl sonra ben de yeni seçilecek başkanımıza devredeceğim. Bu süre içinde de Türkiye’deki aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine yönetim kurulumuz ve güçlü komitelerimizle birlikte katkı koymaya devam edeceğiz.

“TAİDER’in bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İçinde bulunduğum süre içinde TAİDER’den aile ,şirket, sürdürülebilirlik konusunda çok farklı deneyimler yaşayan ve paylaşan dostlarımızla birlikte olmak ,hepimize ilham verdi ve vermeye devam edecek.

Bugün 300’e yakın aile şirketi, 1000’e yakın aile üyesi ile büyük bir aileyiz. Türkiye’nin de TAİDER’İ olmak için farklı şehirlerde temsilcilikler açarak yaygın olarak büyümeye devam edeceğiz.

Yeni yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz, komitelerimiz ve il temsilciliklerimizle birlikte bu sağlıklı büyümeye katkı koyacağımıza inanıyoruz.

Yönetim kurulumuzun %56’sı erkek, %44’ü kadın üyelerden oluşuyor. Bu dengeli yapımızla, ‘Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik’ söylemine, değerlerimizle bağlı kalarak birlikte öğrenmeye ,örnek olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde ana odaklarımız nesiller boyu sürdürülebilirlik ,genç jenerasyon ve ekonomik sürdürülebilirlik olacak.

Bu onurlu göreve bizleri layık gördüğünüz için bir kez daha teşekkür ediyor, 7. dönemin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”