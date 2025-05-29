Opera, tamamen otonom tarayıcısı Opera Neon’u duyurdu

Opera, tamamen otonom olan yeni tarayıcısı Opera Neon’u tanıttı. Yıllar süren geliştirme çalışmalarının bir sonucu olan Opera Neon, kullanıcıların isteklerini anlayabilen, onlar adına görevleri yerine getirebilen ve web üzerinde fikirlerini ve ihtiyaçlarını hayata geçirebilen bir tarayıcı olarak öne çıkıyor.

Bu hedef doğrultusunda Opera Neon, geleneksel tarayıcı deneyiminin ötesine geçen otonom yapay zekâ tarayıcı yetenekleri sunarak, kullanıcıların isteklerini eyleme dönüştürüyor.

Opera Neon hakkında açıklamalarda bulunan Opera Kıdemli Yapay Zeka Ürün Direktörü Henrik Lexow, "Yapay zekanın internet kullanım biçimimizi ve tarayıcıda gerçekleştirdiğimiz her türlü görevi köklü bir şekilde değiştirebileceği bir noktadayız. Opera Neon, bu dönüşümü kullanıcılarımızın parmaklarının ucuna getiriyor. Bunu, topluluğumuzla birlikte otonom tarayıcıların bir adım sonrasını şekillendireceğimiz iş birliğine dayalı bir platform olarak görüyoruz” dedi.

Opera Neon, kullanıcılarına daha akıllı, hızlı ve etkileşimli bir tarayıcı deneyimi sunuyor

Yapay zeka destekli yenilikçi özellikleriyle tarayıcı deneyimini dönüştüren Opera Neon, tamamen entegre edilmiş yapay zeka asistanıyla gelen “Chat” özelliği, kullanıcıların tarayıcı üzerinden sohbet etmesini, web’de arama yapmasını ve bulundukları sayfayla ilgili güvenilir, bağlamsal yanıtlar almasını sağlıyor. “Do” özelliği ise, daha önce “Tarayıcı Operatörü” olarak tanıtılan yapay zekâ asistanı sayesinde form doldurma, otel rezervasyonu yapma ve online alışveriş gibi rutin web görevlerini kullanıcı adına otomatikleştiriyor; tüm bu işlemleri gizlilik ve güvenliği ön planda tutarak tarayıcı üzerinde yerel olarak gerçekleştiriyor. Erken dönem kullanıcılarına sunulan “Make” özelliği ise, kullanıcının ne oluşturmak istediğini anlayıp yorumlayarak, bu fikri onlar adına hayata geçirebilen gelişmiş bir yapay zeka motoru olarak dikkat çekiyor.

Opera Neon, yalnızca tarayıcı içinde çalışan yapay zeka özellikleriyle sınırlı kalmayıp, bulutta barındırılan sanal makinelerde görev yapan yapay zeka ajanlarını da devreye sokuyor. Bu ajanlar, kullanıcı çevrimdışıyken bile içerik üretim süreçlerini sürdürebiliyor. Neon kullanıcıları, tarayıcıdan bir oyun, bir rapor, bir kod parçası ya da bir web sitesi oluşturmasını isteyebiliyor; tarayıcı ise ihtiyaç duyulan içeriği araştırıyor, tasarlıyor ve inşa ediyor.

Üstelik Opera Neon’a aynı anda birden fazla içerik üretmesi de söylenebiliyor. Bu yetenek, yapay zeka destekli otonom çoklu görev (agentic multitasking) deneyimini mümkün kılarak kullanıcıların üretkenliğini üst seviyeye taşıyor. Opera Neon, premium abonelikle sunulan bir üründür. erken erişim için kullanıcılar bugünden itibaren bekleme listesine katılabiliyor.

Opera Neon bekleme listesi kayıt linki; https://www.operaneon.com/