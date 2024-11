Tam Finans 4 yılda 4 kat büyüyerek şubeleşmede rekor kırdı

Güçlü mali yapısı ve dijital altyapısının yanı sıra teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı ile başarı hikayelerine yenilerini eklemeyi sürdürenTam Finans, başlattığı şubeleşme atağı ile Türkiye’nin her ilinde yer almayı hedefliyor. Başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere her büyüklükteki işletmeye finansal yol haritası sunduklarını kaydeden Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle her yıl sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme kat ediyoruz. Son 4 yılda da 4 kat büyüme gerçekleştirdik. Bu yıl da büyümede aynı oranı yakalamayı hedefliyoruz. Son 5 yılda ise 5 şube ve 17 mobil ekip kurarak 26 ilde 39 şube, 18 mobil ekibe ulaştık. İstihdamımızı ise 450’den 783 kişiye çıkardık. Uzun vadede Türkiye’nin her ilinde yerimizi alacağız” dedi.

Yıl sonuna kadar 3 şube 3 mobil ekip kuracak

Türkiye’de finansa ulaşmakta zorluk çeken firmalara rehberlik ettiklerini ifade eden Karamanlı, yalnızca fiziksel şubelerle değil, dijital kanallar, mobil uygulamalar, mobil ekiplerle Türkiye’de ticaretin aktığı her yerde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Karamanlı, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Önümüzdeki dönemde Van ve Afyon illeri ile Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere 10 yeni şube ve 10 yeni mobil ekip kurmayı planlıyoruz. Mevcut şubemiz olan illerde yer alan ve başarılı performans gösteren mobil ekiplerimizin bazılarını da şubeye dönüştüreceğiz. Yıl sonu hedefimiz 3 şube ve 3 mobil ekip daha kurmak.”

Şubeleşmede KOBİ faktörü

Şubeleşme sürecinde lokasyon seçiminde ticaret hacmi ve KOBİ sayısını dikkate aldıklarını belirten Karamanlı, “KOBİ’lere yol haritası sunmak noktasında Türkiye’nin her şehri bizim için büyük potansiyel taşıyor. İşine inanan, birbirini destekleyen, birlikte büyüyen bir ekibe sahip olmamız en önemli enerji kaynağımız. Tüm çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer fırsatları sayesinde kendi yöneticilerini yetiştiren bir şirketiz. Bu konumunuzla da insan kaynağı potansiyelimizin bulunduğu lokasyonlara öncelik veriyoruz” diye ifade etti.