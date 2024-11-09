Borsada yatırımcısına en çok kazandıran hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ABD’de seçim sonuçları ve Fed faiz kararı derken, yurt içinde de enflasyon gelişmeleriyle piyasalara yön vermeye devam etti.

Endeks, haftalık bazda yüzde 3,37 oranında değer kazandı yaşarken, bankacılık endeksinde haftalık kazanç yüzde 2,59 oranında oldu. Sanayi endeksinde haftalık yüzde 2,16 oranında değer kazancı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks, yüzde 6,05 ile inşaat olurken, en çok değer kaybeden yüzde 2,57 oranında düşüş yaşayan madencilik endeksi oldu.

En çok yükselen 3 hisse

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca en çok değer kazanan hisselerde başı yüzde 17,50 ile Kontrolmatik (KONTR) çekerken, ardından yüzde 12,82 ile Astor Enerji (ASTOR) ve yüzde 11,30 ile Çelebi (CLEBI) onu izledi.

En çok düşen 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde en çok değer kaybedenlerin başında yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji (REEDR) gelirken, yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji (AGROT) ve yüzde 14,21 düşüşle Batı Çimento (BTCIM) onu izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı 3 hisse

Endekste hafta boyunca gerçekleşen hacim BIST 100’de geçen haftaya göre artışla 413 milyar 313 milyon TL olurken, 35 milyar 366 milyon TL’si Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinden geldi. 25 milyar 476 milyon TL’lik kısmı İş Bankası (ISCTR) ve 23 milyar 863 milyonu da Akbank (AKBNK) hisselerinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre yükseler 8 trilyon 3 milyar 777 milyon TL’ye (232 milyar 803 milyon dolar) oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değer en yüksek olan Garanti BBVA (GARAN) 461 milyar 160 milyon TL değerle haftayı tamamlarken, 434 milyar 652 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) onun ardından geldi. 400 milyar 545 milyon TL piyasa değeriyle Türk Hava Yolları (THYAO) piyasa değeri en yüksek üçüncü şirket oldu.