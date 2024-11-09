  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Takip Et

Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin babası, Bilgili Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bilgili Holding’in kurucusu Abdülhakim Bilgili yaşamını yitirdi
Takip Et

Bilgili Holding’ten verilen ilanda, “Değerli büyüğümüz, onursal başkanımız ve Bilgili Holding kurucusu Abdülhakim Bilgili’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Abdülhakim Bilgili, yarın 10 Kasım’da Topkapı Anıt Mezar Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrası Topkapı Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Abdülhakim Bilgili, 1952 senesinde Kahramanmaraş'ta iş hayatına atıldı. 1958 yılından itibaren İstanbul'da değişik ticari alanlarda faaliyet gösterdi ve sanayi yatırımları yaptı. Bilgili Holding'in temelleri 1990’da Abdülhakim Bilgili tarafından Arsan Tekstil ile tekstil sektörüne girmesi ve 1993 yılında Hayat Turizm Ticaret A.Ş şirketi ile turizm sektörüne girmesi ile atıldı. Holdingin Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, W İstanbul, Ajia Hotel, West Blocks, Bodrum Bodrum ve Akaretler Sıraevler gibi inşaat ve turizm yatırımları bulunuyor. Holding, ağırlıklı olarak turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 

Ekonomi
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Hakan Akbaş: Trump’ın seçilmesi, Mehmet Şimşek'in programını sekteye uğratabilir
STRATEJİST HAKAN AKBAŞ:
THY, 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı
THY, 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı
Cevdet Akçay’ın asgari ücret zammı açıklamalarını ekonomistler yorumladı
Cevdet Akçay’ın asgari ücret zammı açıklamalarını ekonomistler yorumladı
Hamsi, ihracatta palamudu geçti
Hamsi, ihracatta palamudu geçti
Bakan Işıkhan: İŞKUR 10 ayda 1 milyon 200 binden fazla kişiyi işe yerleştirdi
Bakan Işıkhan: İŞKUR 10 ayda 1 milyon 200 binden fazla kişiyi işe yerleştirdi