Tam Finans’a EBRD’den 10 milyon euro kredi

Türkiye’deki KOBİ ve mikro KOBİ’lere hizmet veren faktoring şirketi Tam Finans’ın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Ticaret Fasilitasyon Programı (TFP) çerçevesinde 10 milyon euro tutarında ticaret finansmanı kredisi alacağı duyuruldu.

Kuruluşundan bu yana 6 binden fazla projeye yatırım yapan EBRD’nin, TFP programı kapsamında 2013’ten bu yana Türkiye’ye 645 işlem aracılığıyla toplam 2,5 milyar euro kaynak sağladığı açıklandı.

“Güçlü KOBİ’ler ticaretin lokomotifi olacak”

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Arthur Poghosyan, “Küresel ticaret son yıllarda büyük zarar gördü. Pandeminin ekonomileri alt üst etmesinin ardından, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, tedarik zincirinde yarattığı sorunlarla birlikte ticareti fazlasıyla güçleştirdi. Bu küresel dinamikler ve ekonomik kırılganlıklar, Şubat ayında Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle birleşince, ülkedeki KOBİ'ler önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.” dedi.

Böyle zorlu bir dönemde Tam Finans’a ticaretin finansmanında kullanılacak bir kredi sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Arthur Poghosyan, “Güçlenen KOBİ’ler, Türkiye'deki iç ve dış ticaretin büyümesinde itici güç olacak” ifadelerini kullandı.

Bir faktoring şirketine verilen ilk kredi

Türkiye’deki kısa vadeli TL faktoring işlemleri piyasasında önemli bir yere sahip Tam Finans Genel Müdürü Hakan Karamanlı ise “39 şubesi, 15 mobil ekibi ve 450 kişilik saha kadrosuyla yılda 40 bin farklı KOBİ ile işlem yapan Tam Finans olarak, faturalı alacakların finansmanı ve KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarına cevap bulma noktasında uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığımız EBRD ile yeni bir ilke daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye, EBRD’nin Ticaret Fasilitasyon Programı’nı en aktif kullanan ülkelerden biri. TAM Finans olarak EBRD ile iş ortaklığımızın yıllar içerisinde büyümeye devam edeceğine inancım tam.” diye konuştu.

EBRD’den aldıkları kredinin, bir faktoring şirketi tarafından Türkiye’de TFP kapsamında kullandırılan ilk kredi olma özelliği taşıdığını sözlerine ekleyen Kahramanlı, şunları kaydetti: “Faktoring, işletmelerin ticaretlerini finanse ederken ihtiyaç duyabilecekleri işletme sermayesinin ediniminde geleneksel banka finansmanı alternatifine göre daha verimli performans gösteren bir ürün. Faturalı alacakların nakde dönmesi ve özellikle KOBİ’lerin olası likidite sıkışıklarından çıkabilmesi için çok daha hızlı bir çözüm olarak kullanılıyor.”

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