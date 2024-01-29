“Tarımda gençlere daha çok ihtiyaç var”

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

Anadolu Efes, sürdürülebilir tarım odağında yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ederken, özellikle gençleri tarıma kazandırmak amacıyla ‘Sürdürülebilir Tarım ve Etki Girişimciliği’ programını başlattı. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından, akademisyenler ve uzman eğitmenler yönetiminde hazırlanan program, ücretsiz ve online olarak gençlere ulaşmayı hedefliyor.

Özellikle üniversite öğrencilerine ve Anadolu Efes’in paydaşı çiftçilerin ailelerine yönelik düzenlenen program, katılımcılara sürdürülebilir tarım konusunda bilgi, farkındalık ve yetkinlik kazandırmayı hedeflerken, gençlere, doğayla uyumlu gıda üretimine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırmayı ve gıda krizine karşı sürdürülebilir tarımla yenilikçi fikirler yeşertmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve tarım gibi iki önemli konuyu bir araya getiren projeyle ilgili Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, “40 yılı aşkın süredir çiftçilerimizle kol kola çalışıyor, tarım alanında yaklaşık 10 bin kişiye geçim kaynağı sağlıyoruz. Çiftçilerimizi desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için onlara teknoloji ve eğitimlerin yanı sıra finansal anlamda da destek sağlıyoruz. Mazot gibi ihtiyaçları için kullanmak üzere her yıl ‘Çiftçi Teşvik Paketleri’ sunuyoruz. Çiftçilerimize sertifikalı tohum dağıtımı desteği de sağlıyoruz. Geldiğimiz noktada tarımsal ekonomiye katkımız 1 milyar TL seviyesine ulaştı” diye konuştu ve ekledi: “Yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 65’e ulaşması, tarımsal üretimin de en az 2 katına çıkartılması gerektiğini gösteriyor.”

Çiftçinin ortalama yaşı 60

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çiftçinin ortalama yaşının 60 olduğunu vurgulayan Altürk, “Tarımda sür- * dürülebilirliğe ve gençlerin bu alandaki istihdamına her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Gençleri tarıma yaklaştırmak, eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için bu programı hazırladık. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerimiz ve paydaşımız olan çiftçilerimizin aileleri bu eğitim sayesinde rejeneratif tarımdan gıda israfına, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir yaşam pratiklerine kadar birçok konu hakkında bilgilerini geliştirebilir, farkındalıklarını artırabilir” ifadesinde bulundu.

Türkiye tarım istihdamında Avrupa’nın gerisinde

Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal şu bilgileri verdi: “OECD’ninTarım Sektörü Raporu’na göre 2020’de dünya işgücünün yüzde 26,9’u; Avrupa işgücünün yüzde 29,6’sı; Türkiye’de ise yüzde 17,8’si tarım sektöründe istihdam ediliyor. İnceleme dönemleri itibariyla tarımsal istihdamın tüm dünyada azalış trendinde olduğu görülüyor. 2022 yılında Türkiye’de bu oranın yüzde 15,8’e gerilediğine işaret ediliyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin Tarım Sektörü Raporu’nda ise 2022 yılında 45 yaş altı tarımsal istihdamın yüzde 23 gerilediğine yer veriliyor.”