Tatburç, ürün portföyünü genişletiyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde Tat Burç markasıyla 2011 yılında süt ve süt ürünleri sektörüne adım atan Korkmaz Süt Ürünleri, 6 bin metrekaresi kapalı toplamda 10 bin metrekare alan üzerine kurduğu fabrikasında ürün çeşitliliğini artıracak yatırımlarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın Tatburç köyünde bulunan yaklaşık 500 büyük baş hayvan kapasiteli süt çiftliği, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BESİ Çiftliği ve sözleşmeli yetiştiricileri ile ham maddesini de kendi öz kaynakları ile sağlayan firma, yeni dönemde yönünü yüksek katma değerli ürün çeşitlerine çeviriyor.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ürettiği yöresel peynir çeşitleriyle son yıllarda dikkatleri çeken firma, peynirdeki liderliğini korumak için yeni peynir çeşitlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarına hız verdi. Korkmaz Süt Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Korkmaz, portföylerini iş ortaklarının ve tüketicilerinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak sürekli olarak geliştirdiklerini söyledi. 6 ana ürün grubunda süt ürünleri ürettiklerini ifade eden Hüseyin Korkmaz, yöresel ürünlerindeki çeşit sayılarının 10’a ulaştığını aktardı. Her türlü ürünü üretecek kapasite, bilgi birikimi ve teknik kadrolara sahip olduklarını belirten Korkmaz, “Son dönemde yöresel ürün grubumuzda Adıyaman, Antep, Ceviz ve Çerkez peynirlerini piyasaya sunduk. Bu ürünlerimize hem iş ortaklarımızdan hem de tüketicilerimizin ilgisi bizi memnun ediyor. Son süreçte ise labne ve beyaz peynir çeşitlerinde de üretime başladık. Yeni hedefimiz süzme, krem gibi yeni peynir çeşitlerini de portföyümüze eklemek. Ayrıca farklı çeşit peynirlerle ilgili ar-ge çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor” dedi.

Yeni çeşitler ve ihracat ile atıl kapasitesini değerlendirecek

Fabrikalarının toplam günlük süt işleme kapasitesinin yaklaşık 300 ton olduğunu kaydeden Hüseyin Korkmaz, şuanda sahip oldukları kapasitelerinin yaklaşık 70 tonunu kullandıklarını söyledi. Ayrıca kendi çiftliklerinden günlük yaklaşık 12.500 litre inek sütü üretip kendi üretim hatlarında değerlendirdiklerini belirten Korkmaz “Fabrikamızın atıl kapasitesini değerlendirecek yatırımlarımız devam ediyor. Toplam istihdamımız 70 kişiye ulaştı. Markamız bünyesindeki şarküteri sayımızı da bu vizyon ile 4’e çıkarttık. Bölgemizdeki zincir marketlerle dönem dönem çalışmalar yürütüyoruz. Bölgesel pazarlarda önemli bir konumdayız. Önümüzdeki süreçte ihracata başlamak için de görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarından sık sık talepler alıyoruz. Bu talepleri değerlendirmek üzere hazırlıklarımız devam ediyor” diye konuştu.

Ho-Re-Ca sektörü için endüstriyel boyda ürünlerini piyasaya sundu

Şanlıurfa’daki hotel, kafe ve yöresel gastronomi işletmelerinin elini güçlendirmek üzere endüstriyel boylarda ürün çeşitlerini de piyasaya sunduklarını belirten Hüseyin Korkmaz, şöyle konuştu: “Büyük ebatlarda sadeyağ, çeşitli peynirler, yoğurt ve ayran ürünlerimize yönelik ilgi güzel gidiyor. Ürünlerimizi geleneksel yöntemler ve yüksek teknoloji ile hazırlıyoruz. Ayrıca hotel, kafe ve restaurantlarda kullanılmak üzere bireysel tüketime yönelik özel ambalajlı ürünlerimizi de piyasaya sunmak üzere yeni yatırımlar planlıyoruz. Bu alanda ambalaj tasarım sürecimiz sürüyor. Yeni dönemdeki hedeflerimizden birisi de paketleme teknolojilerindeki kapasitemizi artırmak. Bu yatırım ile ayrıca mevcut ürünlerimizin gramaj formlarını da çeşitlendirebileceğiz.”

Elektrik ihtiyacının tamamını güneşten karşılıyor

Sürdürülebilir üretim için yeşil dönüşüm yatırımlarına başladıklarını ifade eden Hüseyin Korkmaz, ilk etapta fabrika çatılarına 540 kilovat güce sahip güneş enerji santrali kurduklarını söyledi. Elektrik tüketimlerinin tamamını çatı GES’lerinden sağladıklarını belirten Korkmaz, “Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı süt ürünleri fabrikamızda hayata geçirdik. Ayrıca Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çiftliğimizin çatısını da solar panellerle donatacağız. Sürdürülebilir üretim projelerimiz ve yatırımlarımız ile hem ürünlerimizin kalitesini artırıyor hem de karbon emisyon oranlarımızı düşürerek daha yaşanabilir bir dünya yaratma hedefine katkı sağlıyoruz. Ayrıca maliyet tasarrufu sayesinde mili ekonomimizin gelişimine de destek oluyoruz. Bu nedenle yeşil dönüşüm projeleri ve yatırımları her zaman gündemimizde yer alacak” şeklinde konuştu.