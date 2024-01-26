Kocaeli'de Marmara Depremi öncesi yapılan binaların tamamı tarandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Meslek Odaları Baro ve Birlik Başkanlarıyla bir araya geldi.

Maide restoranda gerçekleşen programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül ve Başkan Yardımcısı Av. Kadir Caner Karakadılar, TMMOB-Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Ezer, Kocaeli Diş Hekimleri Odası Başkanı Ece Erinalçık Şemen, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Elektrik Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Gökmen Gülçebi, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Alper Dülger, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Murat Sevindik, Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Tilki, Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Cuma Özdemir, Şehir Plancıları Odası Kocaeli Temsilcisi Duygu Kanık, Maden Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Hüseyin Ilgaz, Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Merdiye Gül Aydın, Meteoroloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Muhammet Bamyacı, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Veysel Ayhan, Mimarlar Odası Gebze Temsilcisi Mustafa Serdaroğlu, Jeofizik Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Murat Kara, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Ahmet Kadı ve Elektrik Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi Veysel Suludere, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Hasan Aydınlık ve Gökmen Mengüç katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek bu şehri ortak akılda yönetme noktasında fikir alışverişi yaptıklarını ifade eden Büyükakın, “Teknik olarak rasyonel olanla akademik olarak rasyonel olanla siyaseten rasyonel olanın her zaman örtüşmediğini görüyorsunuz. Bir tarafta akademik akıl öbür tarafta olabildiğince meseleleri kurala bağlayan bir çerçeve ve bunu politik düzlemde uzlaştırma gibi bir meseleyi çözmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha iyisini yapmak için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

Kentsel dönüşüme akademik çalışmalarla destek

Kocaeli’yi dirençli bir şehir haline getirebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükakın, “Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili branşlarıyla bir çalışma yaptık. Şu anda cep telefonlarımızdan bu kentteki binaların riskli olup olmadığı konusunda her detayı görme imkânına sahibiz. 1999 öncesi yapılan binaların tamamı tarandı. Şehirde yaklaşık 315 bin bina var. Zemin ayrıca incelendi. 5 ayrı kategoride birinci derecede riskli ve 2,3,4,5 derecede riskli olarak zemin haritalarına veriler işlendi. Yine akademik çalışmalarla desteklendi’’ bilgisini verdi.

“Sivil Toplumu güçlendirmemiz kaçınılmaz”

Tahir Büyükakın, “Şu anda bu kentte 1999 öncesinde yapılmış binaların hangilerinin riskli olduğunun envanteri elimizde var’’ diyerek, şunları söyledi: “Türkiye’de hiçbir şehir bu çalışmayı bitirmiş değil. Şu anda bizim inşaat mühendislerimizi, oda başkanlarımızı Türkiye’nin çeşitli yerlerine davet ediyorlar. ‘Siz bu çalışmayı nasıl yaptınız’ diyorlar. Şu anda biz bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili çalışıyoruz. Bunu yine arkadaşlarımızla belli aralıklarla görüşmeye devam ediyoruz. Herkes bu projeyi sahiplenirse biz bu kenti çok hızlı bir şekilde dönüştürebiliriz. Sivil yapılar mobilize olursa o zaman çok daha hızlı netice alırsınız. Önümüzdeki süreçte bizim bu tür büyük meseleleri halletme açısından sivil toplumu güçlendirmemizin kaçınılmaz olduğunu bunun aslında çağdaş bir yönetim açısından kaçınılmaz bir şey olduğunu anlatmaya devam etmemiz, her seferinde iyileştirmeler yaparak taşın üzerine bir taş daha koyarak adım adım oraya doğru gitmemiz gerekiyor.”