TAY Group iftarda buluştu! Mesut Toprak: Birlikte daha güçlüyüz

Toplam 13 bin 810 çalışanı ile turizm, gayrimenkul, enerji, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Tay Group şirketlerinden TAYPA Tekstil, geleneksel iftar davetlerinde çalışanlarıyla bir araya geldi.

TAY Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’ın katılımıyla 10 Mart’ta Silivri’de, 11 Mart’ta Büyükçekmece’de ve 14 Mart’ta Bolu’da gerçekleştirilen iftar davetlerinde dayanışma ve birlik mesajları verildi.

“Birlikte daha güçlüyüz”

Ramazan ayının bereketini ve manevi değerlerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mesut Toprak, “Birlikte daha güçlüyüz” diyerek çalışanların emeğinin ve katkısının şirketin büyümesindeki en önemli unsur olduğunu vurguladı.

Mesut Toprak, iftar davetlerinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Dünya ve sektörümüz zorlu bir süreçten geçerken, bizler dayanışma ve inançla her engelin üstesinden gelebilecek bir güce sahibiz. TAYPA olarak sadece bir şirket değil, geleceği şekillendiren, değişime öncülük eden bir yapıyız. Bu başarıyı mümkün kılan en büyük güç ise siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız. TAYPA ailesi olarak dayanışma ve paylaşmanın gücüyle daha nice başarılara imza atma kararlılığıyla ilerlemeye devam edeceğiz."