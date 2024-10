Tay Group, koruma altındaki kız çocukları için Gastronomi Atölyesi açtı

Toplam 13.810 çalışanı ile turizm, gayrimenkul, enerji, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Tay Group şirketlerinden Astay Gayrimenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde “1 Meslek 1 Gelecek” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus ve Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet otellerinin yatırımcısı Astay Gayrimenkul, daha önce ek bina inşasını da üstlendiği Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi’nde gastronomi atölyesi açtı. Atölyelerin açılışını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Koruma altındaki çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve mesleki beceriler kazanmalarında bu tür projelerin çok önemli bir rolü var. Tay Group ile yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde gençlerimiz, gastronomi alanında eğitim alma fırsatı bulacak ve ileride meslek sahibi olabilecekler. Çocuklarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak ve geleceğe umutla bakmalarını desteklemek en büyük önceliğimiz. Bu projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Onları geleceğe hazırlıyoruz"

Hayırsever kimliğiyle tanınan Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ise bu proje aracılığıyla korunma altındaki çocukların hayatlarına dokunmayı ve onlara umut dolu bir gelecek sunmayı amaçladıklarını söyledi. Mesut Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz '1 Meslek 1 Gelecek' projesinin bir parçası olarak kurulan gastronomi atölyesinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projemizle, koruma altındaki kız çocuklarının meslek sahibi olmalarını ve topluma kazandırılmalarını amaçlıyoruz. Koruma altındaki çocuklarımızın becerilerini artırarak onları geleceğe hazırlıyoruz.”

Grup şirketlerinde istihdam fırsatı

Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşları 11-16 yaş arasında değişen 60’a yakın çocuk eğitim aldı. Eğitimler 2 kur şeklinde 5+5 ay olarak sürdü. Kursta hijyen ve sanitasyon kuralları, mutfak kuralları, kesim teknikleri, çorbalar, etler, pilavlar, salatalar, pizza yapımı, makarna yapımı, poğaçalar, hamur teknikleri ve kurabiye yapımı gibi temel aşçılık eğitimleri verildi.

Proje kapsamında eğitim alan çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde isterlerse Tay Group bünyesindeki şirketlerde istihdam edilme fırsatı bulacak.