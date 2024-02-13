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TCMB’den bir ödeme kuruluşuna daha faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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TCMB’den bir ödeme kuruluşuna daha faaliyet izni
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.