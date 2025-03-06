TEB Arval, elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek için EBRD'den 50 milyon Euro kredi alacak

Türkiye’nin önde gelen filo kiralama ve mobilite çözüm sağlayıcılarından TEB ArvalileAvrupaİmar ve Kalkınma Bankası arasında 50 milyon Euro tutarında sürdürülebilir finansman kredisi anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında EBRD’den50 milyon Euro’luk finansman desteği alan TEB Arval, krediyi elektrikli araç filosunu genişletmek için kullanacak. Proje kapsamındabataryalı elektrikli araçlar (BEV) ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (PHEV) dahil olmak üzere müşterilerine sunacağı toplam 1.200’den fazla kiralık aracı finanse edecek olan TEB Arval, bu yatırımla birlikte, karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini güçlendirmeye devam edecek.Türkiye’de hızla artan kentleşme ve ulaşımın çevresel etkileri göz önüne alındığında bu yatırım, düşük karbonlu ulaşım çözümlerine geçiş için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilir filo kiralama alanında Türkiye’de sektöre öncülük etmeyi hedefleyen TEB Arval ise2027 yılına kadar toplam filosunda elektrikli araçların payını artırmayı planlıyor.

Kağan Yaşa: Ülkemizde düşük karbonlu ulaşımın yaygınlaşmasına katkıda bulunacak

TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, “TEB Arval olarak, sürdürülebilir mobilite çözümlerimizleoperasyonel araç kiralama sektörünü şekillendirmekte kararlıyız. Danışmanlık, şarj çözümleri, yedek araç ve sürüş eğitimiyle birlikte sağladığımız kapsamlı elektrikli araç kiralama çözümlerimiz, yalnızca karbon salımını azaltmakla kalmıyoraynı zamanda müşterilerimize daha sürdürülebilirve yenilikçi çözümler sunma hedefimizi de pekiştiriyor. EBRD ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizde düşük karbonlu ulaşımın teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım.” açıklamasında bulundu.

Mehmet Erdem Yaşar: Sektörde bir ilk olarak örnek teşkil ediyor

EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Erdem Yaşarise konuyla ilgili olarak, “EBRD olarak, TEB Arval’i daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik hedeflerinde desteklemekten gurur duyuyoruz. Elektrikli araçları filosuna entegre ederek sadece karbon ayak izini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör için de bir örnek teşkil ediyor. Bu yatırım, daha sürdürülebilir ulaşım çözümlerine geçişi hızlandırma, yeniliği teşvik etme ve sektör genelinde çevresel sorumluluğu artırma konusundaki kararlılığımızı vurguluyor.” dedi.

EBRD, Türkiye’nin en büyük yatırımcılarından biri olarak 2009 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma projelerine 22 milyar Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. TEB Arval ile yapılan iş birliği ise bu vizyonun bir parçası olarak, sürdürülebilir mobiliteye geçişi destekleyen en yeniprojelerden biri olarak öne çıkıyor.