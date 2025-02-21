“Tehlikeli madde taşımacılığında eğitim hayati önem taşıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da sürücü eğitimleri alanında faaliyet gösteren Özbay Eğitim Kurumları, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış eğitimleriyle sektörde öncü bir rol üstlenirken Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, ADR kapsamında verilen eğitimlerin, tehlikeli madde taşımacılığının güvenli ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tehlikeli madde taşımacılığı, yüksek risk taşıyan ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu belirten ve Avrupa ülkelerinde 1950’lerden bu yana uygulanan ADR Konvansiyonu’nun, Türkiye’nin 2010 yılında dahil olduğu dinamik bir mevzuat sistemiyle yönetildiğini belirten Kaya, tehlikeli madde taşıyan sürücülerin SRC5 eğitimi alarak Ulaştırma Bakanlığı’nın sınavlarına tabi tutulduğunu söyleyerek, “Bu eğitim sayesinde sürücüler taşıdıkları maddelerin risklerini en aza indirerek, hem kendi güvenliklerini hem de çevreyi koruyabiliyor. Bunun yanı sıra, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) eğitimleri de sektör için büyük önem taşıyor. En az lisans mezunu adayların katıldığı bu program, tehlikeli madde faaliyetlerinde bulunan firmalara danışmanlık hizmeti sunmalarına olanak tanıyor” dedi. Kaya, bu alanda da Özbay Eğitim Kurumları’nın Bursa’da öncü kurumlardan biri olduğunu belirterek, “2013 yılından bu yana yetkili kurum olarak SRC5 ve TMGD eğitimlerini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Denetimler artmalı, bilinçlendirme çalışmaları hızlanmalı

Sektörde yaşanan sorunlara da değinen Kaya, özellikle denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. ADR’nin etkin uygulanabilmesi için firmaların ve sürücülerin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, “Türkiye’de iş kazalarının oranı oldukça yüksek. Tehlikeli maddelerle çalışan firmaların ve sürücülerinin yaptıkları işin ciddiyetinin farkında olmaması, büyük çevresel ve insan sağlığına yönelik riskler doğuruyor” dedi.

Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili en büyük sorunlardan birinin mevzuatın tam olarak uygulanamaması olduğunu belirten Kaya, çözüm için sıkı denetim ve yaptırımların gerekli olduğunu dile getirdi. Yol kenarı denetimlerinin ve işletmelere yönelik kontrollerin artırılması gerektiğini belirten Kaya, bu sürecin yalnızca cezai yaptırımlarla değil, bilinçlendirme ve rehberlik faaliyetleriyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tehlikeli madde taşımacılığının ülke ekonomisi için önemli bir alan olduğunu belirten Kaya, güvenli taşımacılık için eğitim ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken “Bugün tehlikeli bir kimyasalın doğaya karıştığı bir kazanın etkileri yıllarca sürebiliyor. Hem bugünü hem de geleceğimizi korumak için sektörün tüm paydaşları üzerine düşeni yapmalı” ifadelerini kullandı.