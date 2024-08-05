TEI dünya birincisi oldu

Eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye’de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket olan TEI; dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4 binin üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki dünya birinciliğini perçinledi.

Türkiye'de bu alanda sertifika alan ilk şirket

Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel prosesler, havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu şartlara dayanma özelliklerini arttırıyor. Nadcap akreditasyonu ise uygulanan bu özel proseslerin müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü; yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanılıyor.

TEI, dünya genelindeki ana motor üreticisi firmaların tanıdığı özel prosesler alanındaki yetkinliğin en önemli göstergelerinden olan Nadcap akreditasyon programında; Haziran ayında aldığı eklemeli imalat akreditasyonuyla, Türkiye’de bu alanda sertifika almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Bu sertifika ile TEI, 2017 yılından bu yana paylaştığı dünya birinciliğini, artık tek başına devam ettiriyor.