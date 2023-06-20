TEI’nin milli havacılık motorları Paris’te görücüye çıktı

ESKİŞEHİR

Sahip oldukları son teknoloji tasarım ve üretim kabiliyetleri ile geliştirdikleri elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini fuarda ziyaretçilere sunduklarını açıklayan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, “Dünyanın en eski havacılık fuarında Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü ve Türkiye'nin en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222’yi, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S’yi, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30’u sergiliyoruz. Geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yönteminde sahip olduğumuz kabiliyetleri de örnek parçalarla gösteriyoruz. Fuarda ayrıca dünyadaki en büyük tedarikçisi olduğumuz sivil havacılık tarihinin en çok satan havacılık motoru LEAP için ürettiğimiz parçaları da tanıtıyoruz” diye konuştu.

Tüm faaliyet alanlarında yeni iş birliği fırsatları için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceklerini belirten Akşit, iştirakleri olan Varzene ve Gürmetal’in de havacılık motorlarında kullanılan kritik parçaların imalatına dair yürüttükleri çalışmaları TEI standında dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere gösterdiğini söyledi.