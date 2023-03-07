Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı’na Hakan Sadık Göral getirildi

Tekfen Holding’de üst düzete atama gerçekleştirildi. Söz konusu atama ile boş olan Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine Hakan Sadık Göral getirildi.

Konuya ilişkin Tekfen Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz boş olan Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine halen Toros Tarımsal Sanayi Grubu CEO'su olarak görev yapan Hakan Sadık Göral'ın 07.03.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.