Tekfen'den pay geri alım açıklaması
Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, hisse geri alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, Borsa İstanbul'da pay başına 73,20-73,35 TL aralığındaki fiyatlardan toplam 60.000 TL nominal değerli TKFEN hissesi geri alındığını belirtti.
KAP’a yapılan açıklamada şirketin Yönetim Kurulu’nun 31.01.2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde, Şirketin hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar verdiği ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı belirtildi.
Açıklamada “Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 24.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 73,20-73,35 TL (ağırlıklı ortalama 73,27) fiyatından toplam 60.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.315.497 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %1,1664'dür.” ifadelerine yer verildi.