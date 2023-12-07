Teksan, Karayipler’in güneş enerjisini depolayacak

Kesintisiz güç çözümleri sunan Teksan, bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen enerji depolama sistemi TESS ile Karayipler’in enerjisini depolayacak.

Jeneratör sektöründe gösterdiği başarıyı enerji depolama sistemleri alanına da taşıyan Teksan, yerli mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye’de üretilen TESS (Teksan Enerji Depolama Sistemleri) ile Karayipler’in enerjisini depolamak için çözümler sunacak.

Karayipler’de enerji çözümleri alanında faaliyet gösteren Dynaf Group ile 15 yıldır dizel jeneratör satışı alanında devam eden iş birliğini bir adım öteye taşıyarak bölgedeki enerji depolama sistemleri pazarından da pay alacak. TESS ürünü bölgede güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi depolayacak.

Büyük otellere enerji sağlıyor

Dynaf Group, Karayip Adaları’nda, aralarında Courtyard by Marriott Curaçao, Lions Dive & Beach Resort Curaçao gibi büyük otel zincirlerinin de bulunduğu turizm tesisleri ve adalardaki çeşitli tesislere enerji çözümleri sunuyor. Bu tesisler hali hazırda Dynaf Group aracılığıyla Teksan’ın dizel jeneratörlerini kullanıyor.

Genel merkezi Curaçao'da olan grubun Aruba, St. Maarten'de ofisleri, Bonaire, Sint Eustatius ve Saba gibi Karayipler’in diğer bölgelerinde de hizmetleri bulunuyor. Karayip Adaları’ndaki en izole yerlere bile jeneratör, UPS sistemleri, güneş enerjisi, şarj istasyonları, elektrikli araçlar ve deniz enerjisi ile güç çözümleri sunan şirket, bundan sonra Teksan’a ait TESS ile enerji depolama alanında da hizmet sunacak.

Gündüz depolayıp akşam saatlerinde kullanıyor

Enerji depolama sistemlerinin enerji sektöründe ilerleyen dönemlerde daha da önem kazanması bekleniyor. Teksan tarafından geliştirilen TESS, artan yenilebilir enerji kaynaklı üretim nedeniyle üretimin yüksek olduğu gündüz saatlerinde enerjiyi depolayıp akşam saatlerinde kullanılmasıyla arz-talep dengesini sağlamış oluyor.

Enerji tüketiminin yüksek olduğu saatlerde ise üretimin düşük olması nedeniyle enerji ihtiyacının büyük bir kısmı şebekelerden sağlanıyor. TESS, gündüz saatlerinde enerji üretiminin, akşam saatlerindeyse enerji tüketiminin artmasıyla stabilizesi bulunan şebekelerde bu dengeyi sağlayabilmek için üretim fazlası enerjinin depolanıp talebin yüksek saatlerinde kullanılmasına imkân tanıyor.

Böylece, şebeke üzerindeki yük azaltılmış oluyor. TESS sadece yenilenebilir bir enerji kaynağı sunmuyor, aynı zamanda acil durumlarda yardıma koşuyor. Şebeke sistemlerine depolanmış bir enerji kaynağı sunarak özellikle de enerjiye acil ihtiyaç duyulabilecek kriz durumlarında kritik bir öneme sahip bulunuyor.

140’tan fazla ülkeye ihracat

140’tan fazla ülkeye ihracat yapan Teksan, yurt dışında başarılı projelere de imza atıyor. İskoçya’nın Orkney kıyısında dünyanın en güçlü gelgit türbini ile yenilenebilir enerji üreten Orbital Marine Power’da Teksan jeneratör tercih edildi.

Ayrıca İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, güneybatı İngiltere’deki hava üssü Royal Air Force (RAF) Havalimanı’nda bulunan uçak hangarları için acil durum yedek gücü oluşturmak üzere başlattığı projede iki adet Teksan TJ1100PE5L konteyner tipi kabinli dizel jeneratör kullanılıyor.