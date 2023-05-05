TEMSA’dan Adana’ya 81 adet araç teslimatı
TEMSA, 6’sı elektrikli olmak üzere toplam 81 yeni aracı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.
TEMSA, küresel pazarlardaki büyümenin yanı sıra yurt içinde de araç parkını genişletmeye devam ediyor.
TEMSA, Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte son dönemde Türkiye’de gerçekleşen en büyük teslimatlardan birini gerçekleştirdi. TEMSA tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen 81 yerli araç Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.
Teslim edilen 45 Avenue LF Diesel, 10 Prestij SX, 10 MD9 LE Diesel, 10 LDSB ve elektrikli motora sahip 6 MD9 electriCITY, Adana’nın yeşil dönüşümüne katkı sunacak.
Söz konusu araçlarla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarının yaş ortalaması 12'den 5’e düşerken Adana Büyükşehir Belediyesi filosunda yer alan TEMSA markalı araç sayısı da 323’e yükseldi.