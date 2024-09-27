Tesla fabrikasında 200'den fazla çalışan hiç işe gitmeden maaş aldı

Tesla'nın Almanya’da Grünheide bölgesindeki fabrikasında çalışanlar, sık sık rahatsızlanarak rapor alınca yöneticilerinin radarına girdi. Yöneticiler, çalışanlara habersiz ev ziyaretlerinde bulundu.

Alman Ajansı dpa’ya konuşan yönetici André Thierig, bu uygulamayı savunarak şunları söyledi:

"Çalışanların iş ahlakına hitap etmek istedik. Ev ziyaretleri alışılmadık bir durum değil. Birçok şirket bunu yapıyor."

“İş yükü çok yüksek”

Sendika IG Metall, şirket ise otomobil fabrikasındaki iş yükünün çok yüksek olduğunu ve ev ziyaretlerini "Gigafactory'deki uzun süredir aşırı yüksek hastalık oranına karşı bir başka saçma eylem" olarak niteledi.

Daha önce Alman Handelsblatt gazetesinin gündeme getirdiği hastalık raporu alan çalışanlara yapılan ev ziyaretleri sonrasında da geçen hafta yapılan bir işyeri toplantısında alınan ses kaydı gündeme geldi. Bu kayıtta, fabrika müdürü André Thierig ve İnsan Kaynakları Müdürü Erik Demmler, yüksek devamsızlık oranına sahip çalışanları "onursuz" olmakla suçladı.

Sendikanın aksine Tesla'ya göre, habersiz yapılan ev ziyaretlerinin nedeni yaz aylarında görülen aşırı yüksek hastalık oranı. Thierig, belli dönemlerde rapor alma oranının yüzde 15'in üzerine çıktığını söyledi.

İşçi toplantısında çalışanlara ev ziyaretleri hakkında bilgi verildi. Fabrika müdürü, bu durumun çalışanlardan destek aldığını da söylerken, rapor almayan çalışanların çok fazla rapor alanlar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

200’den fazla çalışan işe gitmeden maaş aldı

Thierig, 200'den fazla çalışanın bu yıl hiç çalışmamasına rağmen maaş ödemesi aldığını tespit ettiklerini belirtirken, bu çalışanların her altı haftada bir yeni rapor getirdiklerini söyledi.

Ayrıca yapılan ev ziyaretlerinde de çoğu çalışanın evde olmadığı, bazı çalışanların da agresif davranışlar sergilediği belirtildi.

Sağlıklı çalışanlara daha fazla iş yükü

IG Metall, Tesla çalışanlarının yüksek hastalık oranı karşısında alarm verdi. Ancak sendika, sorunun daha çok bireysel çalışanlarda değil, fabrika yönetiminde olduğuna inanıyor. Fabrikada hemen hemen tüm alanlardan çalışanların yüksek iş gücüyle çalıştıkları söyleniyor.

IG Metall Berlin-Brandenburg-Saksonya bölge müdürü Dirk Schulze "Personel eksik olduğunda, Tesla hastaları baskı altına alıyor ve kalan sağlıklı çalışanları ek iş yükü ile zorluyor. Eğer fabrika yönetimi hastalık oranını gerçekten azaltmak istiyorsa, bu kısır döngüyü kırmalıdır" diye belirtti.

Fabrika müdürü: Çalışma koşulları neden değil

Tesla'daki fabrika yönetimine göre, hastalık oranının nedeni çalışma koşulları olmazken, Thierig şunları söyledi:

"Devamsızlık analizlerimizde belirgin fenomenler ortaya çıktı: Cuma günleri ve geç vardiyalarda, diğer hafta günlerine göre yaklaşık yüzde beş daha fazla çalışan hastalık raporu alıyor. Çalışma koşulları tüm çalışma günlerinde ve vardiyalarda aynı. Bu, Alman sosyal sisteminin bir şekilde kötüye kullanıldığı izlenimini veriyor."