Tesla Hindistan’da fabrika için yer arıyor

ABD’li elektrikli araç devi Tesla’nın Hindistan’da 2-3 milyar dolarlık bir EV tesisi için yer aradığı öne sürüldü.

Financial Times’ta yer alan habere göre konuya yakın iki kaynak Elon Musk’ın şirketinin Hindistan’da bir 2-3 milyar dolarlık bir EV üretim tesisi için lokasyon aramak üzere bu ay bir ekip göndereceğini söyledi.

Kaynaklara göre tam kapasiteye ulaştığında yılda 500 bin araç üretmesi planlanan 2-3 milyar dolarlık tesis, ülkeye yapılacak en büyük yabancı yatırımlardan biri olacak. Tedarikçilerin yapacağı yatırımlarla Hindistan otomotiv sektörünün elektrifikasyonu açısından çok önemli bir adım atmış olacak.

Ayrıca Tesla’nın ülkede yatırım yapacağının netleşmesi durumunda, kararın bu ay başlayacak genel seçimlerde Başbakan Narendra Modi için de büyük bir avantaj olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Yeni Delhi geçtiğimiz ay ülkede üç yıl içinde üretim vaadi veren şirketlerin EV’lerinin ithalatında uygulanan gümrük vergilerini düşürme kararı almıştı. Tesla’nın da yatırım için bu vergi indirimi bir önkoşul olarak öne sürdüğü belirtiliyor.

Kaynaklara göre Nisan ayında ABD’den ülkeye gönderilecek ekip Maharashtra, Gujarat ve Tamil Nadu gibi mevcut otomotiv üretim merkezleri bulunan eyaletlere odaklanacak.

Modi hükümeti, EV yarışında önde giden jeopolitik rakibi Çin’e karşı avantaj kazanmak amacıyla üretime yönelik milyarlarca dolar hükümet teşvikleri sağlıyor. FT’deki habere göre Tesla, Hint yetkililere önerilen yeni tesiste mevcut modellerinden daha küçük bir araç üretmeyi planlıyor ve fiyatının 30 bin doların altında olması öngörülüyor. Amaç bu modelin hem Hindistan’da satışa sunulması hem de Güneydoğu Asya, Körfez, Afrika, Güneydoğu ve Doğu Avrupa’ya da ihraç edilmesi.

Tesla Meksika’da da 2026’da faaliyete geçmesi planlanan bir tesis inşa ediyor.