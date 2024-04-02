Tesla’dan Model Y’ye zam

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın websitesinde yer alan bilgiye göre, şirket ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artırdı.

Buna göre, Model Y temel varyantı 44 bin 990 dolardan satışa sunulurken, uzun menzilli ve performans varyantları ise sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla 23 Nisan’da, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı almıştı.

Konu hakkında detay veren kaynaklar, şirket yetkililerinin Mart ayının başlarında Şangay'daki fabrika çalışanlarından haftada beş gün çalışmalarını ve Çin'de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istediğini iddia etmişti.