Tether, yapay zekâ odağını genişletiyor

Temel ürünü USDt için 100 milyar doları aşan piyasa değeri ve yenilenebilir eşler arası telekomünikasyon, enerji, bitcoin madenciliği de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki stratejik projeleriyle tanınan Tether, bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor.

Tether, yapay zekâ odağını stratejik olarak genişlettiğini ve kendisini yenilikçiliğin ön saflarında konumlandırdığını duyurdu. Bu hamle ile Tether, yapay zekâ erişilebilirliğini ve verimliliğini artırma hedefini öne çıkarırken, teknolojinin geleceğini şekillendirme konusundaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Çok modlu yapay zekâ modellerinin gelişimine öncülük etmeyi planlıyor

Tether, yapay zekâ odağının genişletilmesi birkaç önemli alana odaklanıyor. Şirket ilk olarak yeni endüstri standartlarını belirlemek, yapay zekâ teknolojisinde yenilikçiliği ve erişilebilirliği artırmak için açık kaynaklı, çok modlu yapay zekâ modellerinin geliştirilmesine öncülük etmeyi planlıyor. Aynı zamanda yapay zekâ çözümlerinin pazar odaklı ürünlere sorunsuz bir biçimde entegre edilmesine yönelik iş birliklerine de öncülük edilecek. Gerçek dünyadaki zorlukların üstesinden gelmek için teknolojiden yararlanmayı planlayan şirket, topluluk katkıları aracılığıyla daha geniş ekosistemle aktif olarak etkileşime girerek yenilikçi projelerini sergilerken yapay zekâ alanında da ilerlemeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Tether gelişen yapay zekâ bölümüne katkıda bulunmak üzere üst düzey yeteneklere yönelik küresel bir işe alım kampanyasını da duyurdu. En son teknoloji alanlarına yönelik gerçekleşen bu genişleme, şirket için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

“Northern Data Group'a yaptığımız yatırım, vizyonumuzla uyum sağlıyor”

Tether’in yapay zekâ yatırımları hakkında konuşan Tether CEO'su Paolo Ardoino, "Yapay zekâ hem gerçek hem de dijital dünyalarda hayatımızın neredeyse her alanında devrim yaratmaya hazır. Dayanıklı ve yüksek performanslı teknolojilerle tanınan Northern Data Group'a yaptığımız yatırım, vizyonumuzla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Tether içinde yeni bir bölüm kurarak yapay zekâ sınırlarını yeniden tanımlıyor. Ayrıca, gizliliği koruyan açık yapay zekâ teknolojisini demokratikleştiren Tether, inovasyon için sektör kriterlerini belirliyor. Bu kriterler ise kullanışlılık ve şeffaflık.” dedi.