Tezmaksan, CubeBOX’da seri üretime başladı, sırada CNC var

Tezmaksan, ilk dönem sabit yatırım tutarı 185 milyon 600 bin TL’ye ulaşan Sivas fabrikası’nda ekim ayı itibarıyla robotlu otomasyon sistemi CubeBOX serisinin üretimine başladı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak LEED Sertifikası alacak şekilde projelendirilen fabrikada hayata geçirdiği Tezmaksan Akademi ile çalışanların ve ilerleyen yıllarda sektöre adım atacak öğrencilerin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimleri de karşılayan firma, İstanbul’daki fabrikasını Ar-Ge merkezi konumlandıracak. Tüm proje ve ürünlerin Ar-Ge merkezinden çıkmasının ardından ise seri imalata geçiş kararı alındığında üretim süreci Sivas fabrikasına devredilecek.

Üretim “karanlık fabrika” konseptiyle yapılıyor

Fabrikadaki mevcut duruma dair bilgi veren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “İnşaatımızın ilk fazı olan 10 bin metrekarelik bölümün tamamlanmasının ardından ekim ayıyla birlikte seri üretim şartlarında imalata başladık. Fabrikamızın ikinci fazı olan 18 bin metrekarelik kapalı alanımızın ise temel soketleri atıldı ve inşaatı devam ediyor. Makine parkurumuzda şu an sadece siparişi verdiğimiz ve bu ay tarafımıza ulaşacak köprü tip CNC makinemizi bekliyoruz. Fabrikamızdaki üretim sistemimizi yalın üretim teknikleri kullanarak değer akış çalışmalarına göre, Endüstri 4.0 başlığında karanlık fabrika konseptine uygun olacak şekilde tasarlayıp uyguladık. Standart işleri endüstriyel robotlara, iç lojistiğimizdeki malzeme akışlarını da otonom mobil robotlar (AVR) vasıtası ile gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, insan kaynağımızı standart işlerden uzaklaştırıp katma değerli işlerde kullanmak. Biz yüksek teknoloji üreten bir firmayız, dolayısı ile üretim tesisimizi de güncel teknolojiler ve imalat teknikleri ile tasarlayıp hayata geçirdik. Ayrıca fabrikamız ürettiğimiz teknolojinin de bir şekilde showroom’u olacağından ziyaretçilerimiz güncel üretim tekniklerini, otomasyonda gelinen noktaları ve faydalarını görebilecekler.” dedi.

CNC üretimi 2024’ün ilk çeyreğinde başlıyor

Sivas fabrikasının Tezmaksan’ın mevcut kapasitesi ile mukayese edildiğince yüzde 300 oranında artış gerçekleştireceğini ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “Uyguladığımız ve planladığımız üretim sistemleri ileri teknolojiye sahip ve uçtan uca planlama ile yüksek verimliliği ön planda tutacağız. Üretim kapasitemizin yüzde 70’ini otomasyon sistemleri, yüzde 30’unu ise CNC makine imalatı olacak şekilde planladık. Şu aşamada planlarımıza paralel olarak, CubeBOX serisi modellerimizin seri imalatına da başlamış bulunuyoruz. Makine gövdelerini işleyecek tezgâhımız da bu ay sevk edilecek. Onun da kurulumunun tamamlanması ile 2024 yılının ikinci çeyreğinde CNC gövdelerini işlemeye başlayıp CNC üretimine de başlamış olacağız. Şu anda üretim hattımızda çalışan mavi yakalı personel sayımız oldukça kısıtlı, üretim tesisimizde robotlara yer verdik. Halihazırda devreye alma çalışmaları süren kalite-ölçüm ve test odamızı da oldukça donanımlı, hassas teknolojik ölçüm cihazları ile donattık. Burayı sadece bizim ürünlerimiz için tasarlamadık, Akredite Kalite Laboratuvarı hedefiyle özellikle yakın coğrafyadaki sanayi kuruluşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Bunun yanı sıra fabrikamızdaki tüm çalışma arkadaşlarımız Sivas’tan. Kendilerine ihtiyacı olan tüm eğitimleri verdik, vermeye devam ediyoruz. Ayrıca fabrikamızda Tezmaksan Akademi’miz de hayata geçti. Burada hem kendi personelimizin ihtiyacı olan eğitimleri veriyoruz hem de sanayimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik eğitimleri karşılıyoruz.”