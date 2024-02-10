Tezmaksan, Hollanda ofisi ile Avrupa’da bayi ağını güçlendirecek

Talaşlı imalat sanayinde hizmet veren Tezmaksan, Sivas fabrika yatırımı, Parkurda Pazaryeri ve ihracattaki ivmeyle iç piyasada yüzde 45 büyüme ile kapattığı 2023’ün ardından 2024 hedeflerine odaklandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Pandemiden bu yana üç yılda dünya ekonomisi yüzde 7 büyürken ekonomimiz yüzde 20 büyüme kaydetti. Yıllık 254 milyar dolara erişen ihracatın 240 milyar doları ise sanayi ürünlerinden oluşuyor. İmalat sanayimiz, kalkınmamızın lokomotifi olmayı sürdürüyor. Son beş yılda imalat sanayinde yüksek teknoloji üretimi ise yüzde 58 büyüdü. 2024 yılında da bu büyüme trendinin devam edeceğini ve Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yüzde 3,1 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz.” dedi.

CubeBOX ihracatı 36 ülkeye ulaştı

2023 yılının yurt içindeki piyasanın canlılığı ve Avrupa’dan Türkiye’ye kayan üretimin etkisiyle Tezmaksan açısından olumlu geçtiğini belirten Aydoğdu, devamında şunları kaydetti: “İç piyasadaki lider marka olmanın sorumluluğuyla her zaman daha iyisine ulaşmak çabalıyoruz. Bunun sonuçlarına da 2023 yılında yüzde 45 iç piyasa büyümesi ve yüzde 100 ihracat artışıyla ulaştık. Müşterilerimizin her türlü talebine cevap verebilecek nitelikte olan robotlu otomasyon sistemimiz CubeBOX’ın ihracatını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2023 yılında ihracatta toplam 36 ülkeye ulaştık ve yıl içinde 5 farklı ürünün toplam 7 çeşidini piyasaya sürdük. Böylelikle toplam ürün yelpazemiz ve çeşitliliğimiz, CubeBOX sistemimizin esnekliğinin de bir göstergesi olarak 35 farklı ürün konfigürasyonuna ulaştı. 2024 yılına baktığımızda ise özellikle ilk yarının yüksek faiz oranları, parasal sıkılaştırma ve seçimlerin etkisiyle yavaş bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Haziran ayı sonrasında ise toparlanarak yılın son çeyreğinde güçlü bir piyasa olacaktır. Bu dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki değişimler dikkatle takip edilmeli. Enflasyonun yarattığı sonuçlar bütün şirketler için en önemli gider kalemi olmaya devam edecek. Bu nedenle, mali planlamaların enflasyon riskini göz önünde bulundurarak yapılması büyük önem taşıyor.”