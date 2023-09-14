Tezmaksan Robot ve EMAG arasında otomasyon iş birliği

Üretim teknolojileri alanında çözümler geliştiren Tezmaksan tarafından kurulan Tezmaksan Robot Teknolojileri, CNC üretiminin dünyadaki önemli temsilcilerinden Alman menşeli EMAG firmasıyla otomasyon alanında iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol doğrultusunda her iki firma ilk ortak projesini Kazakistan’da gerçekleştirecek.

İş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Çağımızın en önemli kavramlarının başında ‘gelecek için sürdürülebilirlik ve verimlilik’ geliyor. Sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesi ve verimliliğin elde edilmesinde de Robotlu Otomasyon Sistemleri’nim üretimdeki varlığı eskisinden çok daha kritik roller üstleniyor. Biz de benimsediğimiz ileri teknoloji kültürünü dünyada yaygınlaştırmayı hedefleyen Tezmaksan Robot Teknolojileri olarak EMAG ile önemli bir yolculuğa çıktık. İlk ortak projemiz de Kazakistan’da otomotiv sektörüne ticari araçlar için fren sistemleri üretimi yapan KamLitKZ fabrikasına 10 yeni hat katarak kapasite ve verimlilik artışı ile hat optimizasyonunu gerçekleştirmek olacak. Dokuz adet 150 kilogram ve bir adet 280 kilogram taşıma kapasiteli toplam 10 adet endüstriyel robot içeren üretim hücreleri otomasyonunda besleme prosesi, sepetlerin içinden gelen iş parçalarının robotlar vasıtasıyla alınıp ilgili fikstürlere bağlandıktan sonra makinede işlenecek ve sonra temizleme istasyonundan bitmiş parça sepetine bırakılmasıyla gerçekleşecek. Belirli aralıkta kalite kontrol prosesi için, arayüzü üzerinden SPC istasyonuna parça yerleştirecek. Son işlem olarak, ürünler robot tarafından karekodu markalanıp bitmiş ürün stok alanına bırakılacak.” dedi.

İki yeni ortak proje daha geliyor

EMAG ile iş birliğini uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyleyen Aydoğdu, gelecek projelere ilişkin şunları söyledi: “Tezmaksan Robot şirketimizin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da sürdürülebilir başarısı için yeni atılımlara ihtiyacımız şart. Bunun için de EMAG ile yaptığımız iş birliğini farklı projelerle çeşitlendireceğiz. Bunun için mevcut projemiz dışında iki ayrı projede de devam edilmesi işin ön çalışmalar başlatıldı. İlki EMAG Meksika projesi ve diğeri de EMAG CubeBOX çalışması. Bu iki projenin de en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda hem EMAG hem de Tezmaksan Robot firmamız çok istekli.”