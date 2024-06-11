Tezmaksan, Sivas fabrikasının birinci etabında üretime başladı

MURAT KÜÇÜK / SİVAS

Tezmaksan, 2 yıl önce Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde (2.OSB) temelini attığı fabrikasının resmi açılışını 8 Haziran’da gerçekleştirdi. Açılış törenine başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, siyaset ve iş dünyasından birçok yerli ve yabancı isim katıldı. 53 dönüm arazi üzerine kurulan fabrikanın üretime başlayan birinci etabı için 6 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. Tesisin diğer etapları ile birlikte toplam yatırım tutarının 15 milyon Euro olacağı açıklandı.

Fabrika açılışından konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayiciye sağlanan desteklere dikkat çekti. Sağlanan desteklerin ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırdığını ve üretimde yapısal dönüşüm için yetenekleri geliştirdiğini ifade eden Bakan Kacır, “Tezmaksan, gerçekleştirdiği bu yatırım ile hem sanayideki dönüşüme hem de katma değerli ürün ihracatına katkı sağladı. Ayrıca Sivas’a yüksek teknoloji üretimini de getirdi. Kendilerinden 2030 yılına kadar en az 100 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz” dedi. Üretilmesi planlanan 8 eksenli tornalama merkezi ve yeni nesil CNC tezgahların 40 ülkeye ihraç edileceğini vurgulayan Bakan Kacır, “Üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan tüm yatırımcıların başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı. Kacır, devletin tüm imkanları ile sanayicinin yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

“Yılda 300 adet robotlu otomasyon sistemi üreteceğiz”

Halihazırda 14 bin 450 metrekare alanda üretim yaptıklarını belirten Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, 20 bin metrekarelik alanda yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Eğitim, öğrenme ve devreye alma süreçlerinde, 2023 Ekim ayından beri 70 adet CubeBOX’ı imal ettiklerine dikkat çeken Hakan Aydoğdu, “Sene sonuna kadar 150’ye ulaşacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren tek vardiyada yıllık 300 adet CubeBOX üretmeyi planlıyoruz” dedi. Endüstri 4.0 konseptine inşa edilen fabrikanın iç lojistiğinde otonom robotlar kullanılıyor. Tesiste 3’ü beyaz yakalı olmak üzere toplam 16 çalışan istihdam ediliyor. Artan üretimin Tezmaksan’ın yurt dışı yapılanmasını güçlendireceğini aktaran Aydoğdu, “4 kıta ve 38 ülkede bayiliklerimiz var. Hedefimiz, 4 ülke daha eklemek. 2030 yılında 100 milyon Euro ciroya ulaşarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNE YATIRIM İLE DÖNEN BİR GİRİŞİMCİ

Sivas’tan bir emekçi olarak ayrıldığını hatırlatan Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, “Memleketime yatırım yapmanın gururu ile hemşerilerimin karşısına çıkıyorum. Bu ülkenin bize sunduğu değerleri yüceltmek, ahde vefamızın bir timsali” dedi. Aydoğdu, bu özel yatırım ile geçmişten alınan mirası geleceğe taşımanın sorumluluğunu derinden hissettiklerini söyledi.