Tezmaksan’dan Sivas fabrikasını büyütme kararı

Talaşlı imalat sanayinde faaliyet gösteren Tezmaksan, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasını büyütme kararı aldı. Bu kapsamda 18 bin metrekarelik yeni bir alanda inşaatın temel soketlerini atan Tezmaksan, ek yatırımla birlikte yeni fabrikasını Türkiye’de üretilmeyen ve dünyada da sayılı üretimi olan özel CNC tezgahların üretim merkezi olarak konumlandıracak. Standart CNC tezgahlarının da üretiminin yapılacağı fabrikanın üretim kapasitesi yüzde 300 artarken katma değeri yüksek ve Avrupa pazarı için hedeflenen makinelerin de üretimi yapılacak.

Deneme üretimlerine başlıyor

Sivas Nuri Demirağ Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare alanda yer alan fabrikanın mevcut kapasitesini artırmak için doğru zamanda doğru karar aldıklarını belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Genel konjonktür, pazar araştırmalarımız, 42 senelik bilgi, birikim ve tecrübemiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetlere gelen yoğun ilgi ve talep, ek yatırım ihtiyacımızı ortaya çıkardı. Aldığımız bu nihai karar, bize mevcut ürünlerimiz ile Ar-Ge kapsamında çalışmalarını yürüttüğümüz ve kısa sürede altın prototipi ile seri imalatlarını konuşacağımız ürünlerde çok ciddi potansiyel ve eksponansiyel büyüme olan pazarlar olduğunu gösteriyor. Bu potansiyel, bizi özellikle ihracata dayalı büyüme hedefimiz konusunda ek yatırım ihtiyacını ortaya çıkardı. Halihazırda Sivas fabrikamızda 10 bin metrekarelik kapalı alanımızın üç disiplininde de tüm süreçler nihayetlendi. Makinelerimizin yüzde 80’i de kuruldu. Uzun tedarik süresi olan yeni makine yatırımlarımızın süreci devam ediyor. Bu ay itibarıyla da mevcut hali ile deneme üretimlerimize başlıyoruz. Yatırımımızın ikinci etabı olan 18 bin metrekarelik kapalı alan için de inşaatımızın temel soketleri atılmış durumda ve şu an beton dökülüyor. Bu çalışmalardan dolayı peyzaj işimizi erteledik.” dedi.

Fabrika, makine yapan makinelerle donatıldı

Sivas fabrikasında makine üreten makineler satın alıp tüm üretim sahasını bunlarla donattıklarını söyleyen Aydoğdu, şunları kaydetti: “Yatırımla birlikte ülkemizde olmayan CNC modellerimizi üreterek bunların ihracatını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Sivas’taki üretimimize yönelik talep, yerli imalat sanayini canlandırarak istihdamın artmasına ve yerli sanayicilerin rekabet gücünü yükseltmesine katkıda bulunacak. Özellikle son yıllarda talaşlı imalatta işlerin Avrupa'dan ülkemize kaydığı dikkate alındığında Sivas fabrikamız, Türkiye'nin talaşlı imalat sektöründe daha fazla iş yaratmasına ve Avrupa'daki talaşlı imalat sektörünü domine eden ülkeler ile daha rekabetçi hale gelmesine olanak sağlayacak. Bu da yerli firmaların Avrupa ve dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve onlar için daha büyük iş fırsatlarının yaratılmasını sağlayacak.”