Themore Concept, yeni fabrika yatırımıyla kapasitesini artıracak

Themore Concept, yeni yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Marka, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçireceği yeni fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini yüzde 50 artırmaya hazırlanıyor.

Bu yıl üretime yönelik 175 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Orge Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel, “Themore Concept olarak, 2019 yılından bu yana üretim ve tasarım kabiliyetlerimizi artırma yolundaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar makine parkurunda teknolojik birçok yeniliğe imza atmanın yanı sıra Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde 30 bin metrekare kapalı alana yeni fabrika yatırımımızı hızlandırıyoruz. Tamamlanan bölümlere üretimi kaydırarak 2025 yılında tamamen yeni fabrikamızda üretime geçmeyi planlıyoruz. Yeni fabrikayla bölgeden gelen proje taleplerini çok daha güçlü karşılayacağız. Yeni fabrikamızla bölgeye katma değer sağlayacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Sadece üretim değil, sürdürülebilirlik de önceliğimiz”

Tüketimlerini sürdürülebilir enerji ile karşılamak için Aydın’da yapılan yeni fabrikaya güneş enerji sistemi kuracaklarını da belirten Geçgel, “Yeni fabrikamızda sadece üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik de önceliğimiz olacak. GES projemizi hayata geçirmek için yaklaşık 25 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz. Kurulacak olan güneş panelleri ile fabrikamız, 1209,45 kWp kapasiteye sahip olacak. Bu sayede, doğayı koruma altına almayı ve karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Projemizin katkılarıyla, yıllık olarak 831 bin 593 ton CO2 salınımını engelleyerek, 2023 yılında toplamda 2023 ağacı kurtarmış olacağız.” dedi.