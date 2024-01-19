THY, Avustralya’ya tarifeli seferlere başlıyor

Türk Hava Yolları(THY), destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor. THY, 15 Mart itibarıyla Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli seferlerine başlıyor. Şuan 5 kıtada 129 ülke ve 345 destinasyona ulaşan THY, bu uçuş ile yolcularını altı kıtaya ulaştırmış olacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Bugün bizim için önemli bir gün. Belli bir süredir altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttüğümüz Avusturlya kıtasına ulaşma hedefimizi, kesinleştirdiğimiz uçuş tarihi ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran önemli bir küresel değere sahibiz; Dünyanın en çok ülkesine uçan havayoluyuz. Bu kıymetli misyonu muhafaza etme, bizi daha da çok, daha da özverili ve daha da şevkle çalışmaya, çabalamaya iten çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyonla uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne'u eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor. 90 yılı aşkın süredir insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları olarak, Avustralyalıları ödüllü hizmet kalitemiz ve benzersiz uçuş ağımız ile buluşturacağımız için mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda hem uçuşlarımızın sıklığını hem de destinasyon sayımızı artırarak bu güzel ülkedeki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Türk ve Avustralya halklarını yakınlaştırdıkça ve ülkelerimiz arasındaki bağ güçlendikçe ikili turizm, ticaret ve iş fırsatlarının artmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.