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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Boeing uçak yerine mektup gönderiyor!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing’den alınması planlanan yaklaşık 300 uçak için, sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Boeing’den sürekli mektup alıyoruz ama uçakları bir türlü alamıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Boeing uçak yerine mektup gönderiyor!
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THY, 2023 yılında 2030'a kadar filosuna 600 yeni uçak almayı planladığını duyurmuştu. Bu uçakların 300'ünün Airbus'tan alınacağı belirtilirken, Boeing’den ise 300 uçak (opsiyonlar dahil) satın alınacağı ve bunların 787 Dreamliner ve daha küçük 737 Max modellerinden oluştuğu ifade edilmişti.

Devam eden sürece ilişkin son bilgileri Bloomberg'e verdiği röportajda paylaşan Türk Hava Yolları Genel Müdür Bilal Ekşi, Boeing sipariş sürecinin 6 ay daha sürebileceğini aktardı. Siparişe ilişkin sözleşme şartları ve teslimat takvimlerinin henüz netleşmediğine değinen ekşi, "Bu konuda henüz makul bir seviyeye ulaşmış değiliz. Boeing’den sürekli mektup alıyoruz ama uçakları bir türlü alamıyoruz" dedi.

Boaeing'deki üretim sınırlı

Londra’da düzenlenen "Turkish Airlines Holidays" lansmanında konuşan Ekşi, gecikmenin en önemli nedenleri arasında Boeing’deki üretim slotlarının sınırlı olması ve General Electric’in motor bakım maliyetlerindeki artışı gösterdi. Boeing ile anlaşma sağlanamazsa Airbus’un alternatif bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini de vurguladı.

Bilal Ekşi, Airbus’un da üretim sorunları yaşadığını kabul etmekle birlikte, Boeing’deki gecikmelerin daha büyük ölçekli olduğunu belirtti.

Geçen yıl Airbus'a 230 uçak için taahhüt veren THY, Boeing ile ise hâlâ nihai anlaşmaya varamadı.

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