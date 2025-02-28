  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cezaevindeki 100 bin kişiye tahliye yolu açılıyor!
Takip Et

Cezaevindeki 100 bin kişiye tahliye yolu açılıyor!

Covid Yasası kapsamında yapılan düzenlemelerin kapsamı genişletiliyor. Gazeteci Nuray Babacan’ın aktardığına göre, yeni düzenleme 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen tüm suçları kapsayacak şekilde genişletiliyor ve en az 100 bin mahkumun tahliye edilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cezaevindeki 100 bin kişiye tahliye yolu açılıyor!
Takip Et

31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanların kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlamasına yönelik bir düzenleme gündemde...

Gazeteci Nuray Babacan, Nefes gazetesinde kaleme aldığı yazısında söz konusu düzenleme ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı. 

“Bal gibi de af” başlıklı yazısında, Covid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla ‘cezası kesinleşmiş olanların’ yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletildiğine, şimdi yeni bir düzenlemeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçların, cezası kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın aftan yararlanmasının sağlanacağına işaret eden Babacan, en az 100 bin kişinin tahliyesinden söz edildiğini söyledi. 

“Belirtelim, tüm suçları kapsıyor. Cinayet, kadına tecavüz ve terör olmak üzere” diyen Babacan, sistemi şöyle anlattı: 

"Sistem şöyle işliyor; verilen cezanın 3’te ikisini yatan mahkumlar, belli bir süre dolunca kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiriyor, oradan da tahliye ediliyorlar.

Bu süreler yasayla kısaltıldığı için geçişler ve tahliye de hızlanacak. Hesaplara göre maksimum ceza indirimi 8 yılı bulacak. 8 yıl büyük bir süre.”

Uygulama yarın başlıyor: Kira geliri 33 bin TL'yi aşanlar artık beyanname verecek!Uygulama yarın başlıyor: Kira geliri 33 bin TL'yi aşanlar artık beyanname verecek!Ekonomi
Dünyanın en tehlikeli besinleri listesi açıklandı: İşte her sofrada olan zararlı gıdalar...Dünyanın en tehlikeli besinleri listesi açıklandı: İşte her sofrada olan zararlı gıdalar...Yaşam
TZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan öncesi marketteki 39 üründen 36‘sının fiyatı arttıTZOB Başkanı Bayraktar: Ramazan öncesi marketteki 39 üründen 36‘sının fiyatı arttıEkonomi
Uzman isim uyardı: Kar yağışı geri mi dönüyor? İşte il il hava durumu tahminleri...Uzman isim uyardı: Kar yağışı geri mi dönüyor? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Gündem
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı
Kayseri’ye 1,6 milyar dolar yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor
Kayseri’ye 1,6 milyar dolar yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor
Ramazan Bayramı’nda piyasaya süreceklerdi! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
Ramazan Bayramı’na hazırlanıyorlardı! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
Narin Güran cinayetinde iki dava birleştirildi
Narin Güran cinayetinde iki dava birleştirildi
Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında
Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında
Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek
Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek