Cezaevindeki 100 bin kişiye tahliye yolu açılıyor!

31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanların kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlamasına yönelik bir düzenleme gündemde...

Gazeteci Nuray Babacan, Nefes gazetesinde kaleme aldığı yazısında söz konusu düzenleme ile ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

“Bal gibi de af” başlıklı yazısında, Covid Yasası olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 itibarıyla ‘cezası kesinleşmiş olanların’ yararlandığı düzenlemenin kapsamının genişletildiğine, şimdi yeni bir düzenlemeyle bu tarihten önce işlenen tüm suçların, cezası kesinleşmiş olup olmadığına bakılmaksızın aftan yararlanmasının sağlanacağına işaret eden Babacan, en az 100 bin kişinin tahliyesinden söz edildiğini söyledi.

“Belirtelim, tüm suçları kapsıyor. Cinayet, kadına tecavüz ve terör olmak üzere” diyen Babacan, sistemi şöyle anlattı:

"Sistem şöyle işliyor; verilen cezanın 3’te ikisini yatan mahkumlar, belli bir süre dolunca kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiriyor, oradan da tahliye ediliyorlar.

Bu süreler yasayla kısaltıldığı için geçişler ve tahliye de hızlanacak. Hesaplara göre maksimum ceza indirimi 8 yılı bulacak. 8 yıl büyük bir süre.”