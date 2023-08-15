THY, pilot aday adayı alımı yapacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Filosunda 424 uçağı bulunan Türk Hava Yolları (THY), 2. pilot aday adayı alımı yapacak. Bayrak taşıyıcı havayolu iştirakleriyle birlikte yapacağı işe alımlarla 2023 yılı sonuna kadar çalışan sayısını da 85 bine yükseltmeyi hedefliyor. Filosunda 424 uçağı olan şirketin 6 bin 422 pilotu bulunuyor. THY, 10 yıllık hedefleri kapsamında 813 uçağa ulaşmanın yanı sıra pilot sayısını da artırmayı planlıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “II. pilot aday adayı ilanına bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu kişiler başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 sene boyunca eğitim görüyor. Eğitim süresince 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanıyor.” denildi.

Pilot aday adayı alımına ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir.” diye konuştu.

Öte yandan 2. pilot alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.