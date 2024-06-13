THY’de ikinci pilot aday adayı başvuruları başladı

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda açtığı Take-Off Cadet ilanıyla yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı duyurusu yayınladı.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları için açılan Take-Off Cadet ilanı kapsamında bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu, 31.12.2003 - 01.01.1994 tarihleri arasında doğan kişiler THY ailesine katılmak için başvuru yapabilecek.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 sene boyunca eğitim görecek. Adaylar, eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanabilecek. Take-Off Cadet alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

Çalışan sayısını 85 bine çıkarmayı hedefliyor

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırmaya devam ediyoruz. 2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.